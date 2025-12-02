Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении проект о неразмещении сведений о госучреждениях - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059259181.html
Госдума приняла в I чтении проект о неразмещении сведений о госучреждениях
Госдума приняла в I чтении проект о неразмещении сведений о госучреждениях - РИА Новости, 02.12.2025
Госдума приняла в I чтении проект о неразмещении сведений о госучреждениях
Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении административной ответственности за неразмещение или нарушение порядка размещения информации о... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:03:00+03:00
2025-12-02T16:03:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
https://ria.ru/20251008/gosduma-2047069898.html
https://ria.ru/20251120/mrot-2056312536.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении проект о неразмещении сведений о госучреждениях

ГД приняла в I чтении проект о штрафах за неразмещение сведений о госучреждениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении административной ответственности за неразмещение или нарушение порядка размещения информации о деятельности государственных и муниципальных учреждений на официальном сайте в интернете.
Документ внесен правительством РФ. Он вводит штрафы за неразмещение и (или) нарушение порядка размещения документов (информации) о деятельности государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте, а также за нарушение сроков их размещения. Штраф для должностных лиц в этом случае составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ГД приняла в I чтении проект о целевом обучении для бюджетников медвузов
8 октября, 14:56
Законопроект также ужесточает ответственность за нарушение правил предоставления и использования субсидий.
Сейчас главные распорядители бюджетных средств, предоставляющие субсидии юрлицам, ИП и физлицам, несут административную ответственность за нарушение условий их предоставления. Законопроект распространяет эту ответственность и на случаи нарушения порядка предоставления субсидий.
Должностные лица за такое нарушение будут наказываться штрафом в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от одного до двух лет.
А за нарушение получателями субсидий условий их использования штраф для граждан и должностных лиц составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 2% до 12% суммы полученной субсидии.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон об установлении МРОТ
20 ноября, 14:22
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала