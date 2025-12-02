https://ria.ru/20251202/gosduma-2059259181.html
Госдума приняла в I чтении проект о неразмещении сведений о госучреждениях
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении административной ответственности за неразмещение или нарушение порядка размещения информации о деятельности государственных и муниципальных учреждений на официальном сайте в интернете.
Документ внесен правительством РФ
. Он вводит штрафы за неразмещение и (или) нарушение порядка размещения документов (информации) о деятельности государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте, а также за нарушение сроков их размещения. Штраф для должностных лиц в этом случае составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Законопроект также ужесточает ответственность за нарушение правил предоставления и использования субсидий.
Сейчас главные распорядители бюджетных средств, предоставляющие субсидии юрлицам, ИП и физлицам, несут административную ответственность за нарушение условий их предоставления. Законопроект распространяет эту ответственность и на случаи нарушения порядка предоставления субсидий.
Должностные лица за такое нарушение будут наказываться штрафом в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от одного до двух лет.
А за нарушение получателями субсидий условий их использования штраф для граждан и должностных лиц составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 2% до 12% суммы полученной субсидии.