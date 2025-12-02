СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал провокацией высказывание президента Польши о россиянах и возможности диалога с Москвой.

По его словам, Навроцкий продолжает спекулировать на русофобии и разжигать антироссийскую истерию, пытаясь придать себе мнимой значимости и оправдать отсутствие Польши в переговорной группе по украинскому конфликту.