В ГД заявления президента Польши о россиянах назвали провокацией - РИА Новости, 02.12.2025
15:51 02.12.2025
В ГД заявления президента Польши о россиянах назвали провокацией
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал провокацией высказывание президента Польши о РИА Новости, 02.12.2025
в мире
польша
москва
севастополь
дмитрий белик
кароль навроцкий
госдума рф
польша
москва
севастополь
в мире, польша, москва, севастополь, дмитрий белик, кароль навроцкий, госдума рф
В мире, Польша, Москва, Севастополь, Дмитрий Белик, Кароль Навроцкий, Госдума РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал провокацией высказывание президента Польши о россиянах и возможности диалога с Москвой.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с Москвой не может быть никаких договоренностей, допустив пренебрежительное высказывание о россиянах. Видео выступления лидера Польши опубликовала его канцелярия.
"Президент Польши ищет любые способы влиться в переговорную группу по Украине и для этого делает явно провокационное заявление", - сказал Белик.
По его словам, Навроцкий продолжает спекулировать на русофобии и разжигать антироссийскую истерию, пытаясь придать себе мнимой значимости и оправдать отсутствие Польши в переговорной группе по украинскому конфликту.
