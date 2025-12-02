Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили президенту Польши пройти тест на адекватность - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059239583.html
В Госдуме предложили президенту Польши пройти тест на адекватность
В Госдуме предложили президенту Польши пройти тест на адекватность - РИА Новости, 02.12.2025
В Госдуме предложили президенту Польши пройти тест на адекватность
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил президенту Польши Каролю Навроцкому после РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:20:00+03:00
2025-12-02T15:20:00+03:00
польша
москва
михаил шеремет
кароль навроцкий
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020379787_0:254:3071:1981_1920x0_80_0_0_b361a1fd8ebe9c3037fccc4e7f91ede1.jpg
https://ria.ru/20251201/polsha-2058933725.html
польша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020379787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e44536c6b5ae7090d9bcf4826a03cfb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, москва, михаил шеремет, кароль навроцкий, госдума рф, в мире
Польша, Москва, Михаил Шеремет, Кароль Навроцкий, Госдума РФ, В мире
В Госдуме предложили президенту Польши пройти тест на адекватность

Депутат ГД Шеремет предложил Навроцкому пройти тест на адекватность

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил президенту Польши Каролю Навроцкому после его пренебрежительного заявления о россиянах пройти тест на адекватность.
Ранее Навроцкий заявил, что с Москвой не может быть никаких договоренностей, допустив пренебрежительное высказывание о россиянах. Видео выступления лидера Польши опубликовала его канцелярия.
"Президент Польши делает недопустимые заявления. Это глупо и опасно. Ему давно пора пройти тест на адекватность. Этот человек делает целенаправленно оголтелые заявления, чтобы настроить собственное население на противостояние с Россией", - сказал Шеремет.
По его словам, воинственная и агрессивная риторика польских политиков не принесет ничего хорошего и созидательного польскому народу.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Польше раскрыли, что произошло с президентом Навроцким из-за России
1 декабря, 14:28
 
ПольшаМоскваМихаил ШереметКароль НавроцкийГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала