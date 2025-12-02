https://ria.ru/20251202/gosduma-2059234227.html
ГД скоро может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ
ГД скоро может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ - РИА Новости, 02.12.2025
ГД скоро может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ
Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, 02.12.2025
2025-12-02T15:06:00+03:00
2025-12-02T15:06:00+03:00
2025-12-02T15:06:00+03:00
общество
россия
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ГД скоро может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ
ГД в декабре может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости.
Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующее решение комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи размещено в думской электронной базе
.
Законопроект был внесен в Госдуму
правительством РФ
.
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – декабрь 2025 года", - сказано в документе.
Проектом федерального закона предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства РФ, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства, сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований органов федеральной службы безопасности.