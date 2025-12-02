Рейтинг@Mail.ru
ГД скоро может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ - РИА Новости, 02.12.2025
15:06 02.12.2025
ГД скоро может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ
ГД скоро может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ
Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ,... РИА Новости, 02.12.2025
общество, россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ГД скоро может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующее решение комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи размещено в думской электронной базе.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – декабрь 2025 года", - сказано в документе.
Проектом федерального закона предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства РФ, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства, сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований органов федеральной службы безопасности.
Вышки сотовой связи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В России хотят создать государственную систему связи
26 ноября, 16:25
 
