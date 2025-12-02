https://ria.ru/20251202/gosduma-2059201377.html
Госдума приняла закон об освобождении должников от обязательных работ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве приставов ходатайствовать об освобождении должников от обязательных работ, если они не могут это сделать самостоятельно по состоянию здоровья или жизненным обстоятельствам.
Законом предусматривается наделение судебного пристава-исполнителя правом обратиться в суд с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего отбывания обязательных работ в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов, мужчин, которые являются одинокими родителями и имеют детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов, должников, признанных инвалидами I или II группы или страдающих тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию обязательных работ, а также женщин в случае наступления беременности.