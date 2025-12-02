https://ria.ru/20251202/gosduma-2059129382.html
В Госдуме назвали курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным
В Госдуме назвали курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным - РИА Новости, 02.12.2025
В Госдуме назвали курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал губительным курс Европы на подготовку войны с Россией и РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:35:00+03:00
2025-12-02T10:35:00+03:00
2025-12-02T10:35:00+03:00
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f8f5d70e1d7a60b2c15c7ea12359968b.jpg
https://ria.ru/20251202/nato-2059023472.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_218:0:2511:1720_1920x0_80_0_0_89347df768eb852911c929ed115ddee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
В Госдуме назвали курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным
Ивлев: трезво мыслящие европейцы понимают гибельность курса на подготовку войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал губительным курс Европы на подготовку войны с Россией и предостерег европейцев от агонии.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Европа в настоящее время готовится к войне с Россией и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент.
"Трезво мыслящие европейские политики понимают гибельность курса Евросоюза на подготовку к войне с Россией и предупреждают о грядущей катастрофе", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, война с Россией
стала бы началом агонии европейской цивилизации.
"И тогда "Закат Европы", о котором 100 лет назад писал немецкий философ Освальд Шпенглер, может превратиться в гибель Европы", - подчеркнул депутат.