В Госдуме назвали курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал губительным курс Европы на подготовку войны с Россией и предостерег европейцев от агонии.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Европа в настоящее время готовится к войне с Россией и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент.

"Трезво мыслящие европейские политики понимают гибельность курса Евросоюза на подготовку к войне с Россией и предупреждают о грядущей катастрофе", - сказал Ивлев РИА Новости.

По его словам, война с Россией стала бы началом агонии европейской цивилизации.