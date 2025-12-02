Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным - РИА Новости, 02.12.2025
10:35 02.12.2025
В Госдуме назвали курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным
В Госдуме назвали курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным - РИА Новости, 02.12.2025
В Госдуме назвали курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным
В Госдуме назвали курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным

Ивлев: трезво мыслящие европейцы понимают гибельность курса на подготовку войны

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал губительным курс Европы на подготовку войны с Россией и предостерег европейцев от агонии.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Европа в настоящее время готовится к войне с Россией и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент.
"Трезво мыслящие европейские политики понимают гибельность курса Евросоюза на подготовку к войне с Россией и предупреждают о грядущей катастрофе", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, война с Россией стала бы началом агонии европейской цивилизации.
"И тогда "Закат Европы", о котором 100 лет назад писал немецкий философ Освальд Шпенглер, может превратиться в гибель Европы", - подчеркнул депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Одобрен неожиданный удар по России: в НАТО все же решили воевать за Украину
Вчера, 08:00
 
