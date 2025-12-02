В ГД призвали выработать единые правила компенсаций по "схеме Долиной"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина и Алексей Корниенко призвали Верховный суд и Минюст выработать единый подход к применению норм гражданского законодательства о реституции (возмещении ущерба) в отношении пострадавших в сделках с недвижимостью по "схеме Долиной", включая добросовестных покупателей.

Соответствующие обращения в адрес председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова и главы Минюста РФ Константина Чуйченко имеются в распоряжении РИА Новости.

Второй кассационный суд 27 ноября отклонил жалобу покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице. В свою очередь, покупательница квартиры певицы, по словам ее адвоката Светланы Свириденко, подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной.

"Просим вас рассмотреть указанную ситуацию и принять необходимые меры в целях выработки единых подходов к применению норм гражданского законодательства о реституции, обеспечения стабильности гражданского оборота и конституционного баланса интересов сторон сделки, в том числе покупателя, действовавшего добросовестно", - сказано в документах.

Парламентарии в своих обращениях отмечают, что, безусловно, пострадавший собственник нуждается в правовой защите. Однако, по их мнению, и покупатель, действовавший добросовестно, должен получать действенную и эффективную защиту своих прав, одной из базовых гражданско-правовых основ которой является двусторонняя реституция.

"Практика, допускающая широкий пересмотр завершенных сделок, в том числе нотариально оформленных и прошедших государственную регистрацию, по формальным основаниям или по неподтвержденным фактам мошенничества (в отсутствие вступившего в законную силу приговора суда), ставит под угрозу покупателей, действовавших добросовестно и вложивших значительные, часто также - заемные, средства в покупку недвижимости или иного имущества", - говорится в документах.

Депутаты добавляют, что непредсказуемость судебных оценок фактов и доказательств снижает инвестиционную привлекательность рынка и увеличивает риски для граждан и бизнеса.

"Возможность оспаривать многочисленные прошлые сделки создает предпосылки для роста судебных споров и необоснованного пересмотра имущественных правоотношений", - подчеркивается в обращениях.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.