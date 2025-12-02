В Гондурасе обвинили Трампа во вмешательстве в выборы президента

МЕХИКО, 2 дек - РИА Новости. Часть итоговых протоколов на выборах президента Гондураса была сфальсифицирована, а сам избирательный процесс подвергся воздействию со стороны как внутренних, так и внешних сил, итоги голосования должны быть пересмотрены в установленный законом 30-дневный срок, заявила кандидат на пост главы государства от правящей партии Libre Рикси Монкада.

По данным Высшего избирательного совета, после обработки 53% протоколов кандидат Национальной партии Насри Асфура набирает 39,91% (749 022 голоса), кандидат Либеральной партии Сальвадор Насралла - 39,89% (748 507 голосов), тогда как у Монкады - 19,16% (359 584 голоса).

"Выборы не проиграны. Двухпартийная система (либералы и националисты, нынешняя оппозиция, поочередно правили в Гондурасе более 100 лет - ред.) навязала свою схему, подменив систему передачи предварительных результатов и биометрию, как это подтверждают 26 аудиозаписей. К этому мошенничеству я должна добавить прямое внешнее вмешательство президента США Дональда Трампа ", - сказала Монкада, выступая перед сторонниками, ее заявление показал телеканал UNE

Заявление Трампа о "полном помиловании" осуждённого за наркотрафик экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса , сделанное за несколько часов до голосования, стало, по словам Монкады, формой давления на волеизъявление граждан.

"Эта борьба не закончена. Мы будем добиваться пересмотра актов в течение 30 дней, предусмотренных законом", - заявила кандидатка от правящей партии.

По её словам, команда Libre выявила "очевидные признаки действующей схемы фальсификации", в том числе исключение биометрической проверки протоколов накануне выборов. Она сообщила, что 2859 протоколов, или более 25% от общего числа, были загружены без проверки биометрии, при этом "во многих актах число голосов превышает допустимое, иногда на сто голосов".

Согласно представленным на выступлении Монкады данным, сомнительные протоколы принесли двум оппозиционным партиям, Национальной и Либеральной, в общей сложности более 543 тысяч голосов.

"Мы не сомневаемся в масштабах вброса голосов в пользу двухпартийной системы", - подчеркнула Монкада.