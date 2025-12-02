Рейтинг@Mail.ru
Ван И поблагодарил Лаврова за встречу - РИА Новости, 02.12.2025
17:00 02.12.2025
Ван И поблагодарил Лаврова за встречу
Министр иностранных дел Китая Ван И поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за возможность встретиться именно сегодня, что говорит о высоком уровне... РИА Новости, 02.12.2025
в мире, россия, украина, китай, владимир путин, стив уиткофф, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Сергей Лавров
Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за возможность встретиться именно сегодня, что говорит о высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Пекином.
"Я знаю, что сегодняшний день - это особо насыщенный, напряженный и значимый день для России, и президента Владимира Путина, и для вас, уважаемого министра (имеются в виду переговоры Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа - ред.). И я знаю, сегодня вы нашли время для встречи со мной, это как раз свидетельствует о том высоком уровне наших взаимоотношений... и о высоком уровне российско-китайских отношений всестороннего взаимодействия", - заявил глава МИД КНР на встрече с Лавровым.
Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Визит американского спецпосланника станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта.
Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине. По его словам, команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине.
