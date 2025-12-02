Ван И поблагодарил Лаврова за встречу

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за возможность встретиться именно сегодня, что говорит о высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Пекином.