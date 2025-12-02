Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о темах выступления главы МИД Турции на заседании НАТО
15:54 02.12.2025
Источник рассказал о темах выступления главы МИД Турции на заседании НАТО
Глава МИД Турции Фидан изложит позицию по Украине на заседании НАТО в Брюсселе

АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании министров иностранных дел НАТО в Брюсселе в среду изложит позицию Анкары по мирному урегулированию на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Собеседник агентства уточнил, что министр примет участие в заседании стран НАТО в штаб-квартире альянса и проведёт ряд двусторонних встреч.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры
Вчера, 11:22
"Планируются встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, министром иностранных дел Великобритании Мартой Кос, а также с министрами стран-кандидатов на вступление в ЕС. Встречи пройдут в формате "один на один", - уточнил источник.
По его словам, в своём выступлении Фидан планирует подчеркнуть необходимость прекращения войны между Россией и Украиной и установления справедливого и прочного мира дипломатическими средствами.
"Фидан также намерен представить позицию Турции по последним событиям в этом направлении и подтвердить готовность страны внести любой вклад в мирный процесс", - сказал источник.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Турция отказалась выполнять требования США по Украине
Вчера, 08:00
 
