Источник рассказал о темах выступления главы МИД Турции на заседании НАТО

АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании министров иностранных дел НАТО в Брюсселе в среду изложит позицию Анкары по мирному урегулированию на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Собеседник агентства уточнил, что министр примет участие в заседании стран НАТО в штаб-квартире альянса и проведёт ряд двусторонних встреч.
"Планируются встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, министром иностранных дел Великобритании Мартой Кос, а также с министрами стран-кандидатов на вступление в ЕС. Встречи пройдут в формате "один на один", - уточнил источник.
"Фидан также намерен представить позицию Турции по последним событиям в этом направлении и подтвердить готовность страны внести любой вклад в мирный процесс", - сказал источник.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.