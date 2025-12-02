Источник рассказал о темах выступления главы МИД Турции на заседании НАТО

АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании министров иностранных дел НАТО в Брюсселе в среду изложит позицию Анкары по мирному урегулированию на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.