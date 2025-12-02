https://ria.ru/20251202/glava-2059124763.html
Глава РФПИ заявил о важном дне для мирных переговоров по Украине
Дмитриев, комментируя визит Уиткоффа, заявил о важном дне для переговоров