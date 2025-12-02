Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ заявил о важном дне для мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 02.12.2025
10:19 02.12.2025 (обновлено: 16:58 02.12.2025)
Глава РФПИ заявил о важном дне для мирных переговоров по Украине
Глава РФПИ заявил о важном дне для мирных переговоров по Украине

Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине.
"Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине", — написал Дмитриев в соцсети X.
Президент России Владимир Путин во вторник встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию во вторник станет шестым по счету в текущем году. Ожидается, что на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе
12 апреля, 10:28
 
