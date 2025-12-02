Мерц опередил Шольца по непопулярности среди немцев, показал опрос

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц всего через полгода пребывания в должности оказался в Германии менее популярным главой правительства, чем его предшественник Олаф Шольц в конце срока полномочий, следует из Канцлер ФРГ Фридрих Мерц всего через полгода пребывания в должности оказался в Германии менее популярным главой правительства, чем его предшественник Олаф Шольц в конце срока полномочий, следует из опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL.

"Спустя всего шесть месяцев на посту лидер ХДС Мерц является менее популярным канцлером, чем Шольц в конце срока своих полномочий", - говорится в материале на сайте телеканала NTV по итогам опроса.

Согласно результатам опроса, уровень одобрения деятельности Мерца в должности канцлера продолжает снижаться и составляет на данный момент 22%. По сравнению с прошлой неделей сокращение составило один п.п.

При этом свое недовольство работой нынешнего канцлера Германии высказали 76% немцев, что является рекордным показателем с начала замеров в мае.

Нынешний канцлер опередил по непопулярности своего предшественника Шольца, следует из опроса. Даже им к концу срока полномочий были довольны 23% немцев — это на 1 п.п больше, чем рейтинг одобрения Мерца, отмечает NTV.

Граждане Германии критикуют Мерца по большей части за "громкие заявления без последствий" и нарушение предвыборных обещаний. Некоторые из опрошенных также указали на его отрицательные черты — надменность и высокомерное поведение.