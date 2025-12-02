https://ria.ru/20251202/germaniya-2059372114.html
Мерц опередил Шольца по непопулярности среди немцев, показал опрос
Мерц опередил Шольца по непопулярности среди немцев, показал опрос - РИА Новости, 02.12.2025
Мерц опередил Шольца по непопулярности среди немцев, показал опрос
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц всего через полгода пребывания в должности оказался в Германии менее популярным главой правительства, чем его предшественник Олаф Шольц РИА Новости, 02.12.2025
Мерц опередил Шольца по непопулярности среди немцев, показал опрос
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц всего через полгода пребывания в должности оказался в Германии менее популярным главой правительства, чем его предшественник Олаф Шольц в конце срока полномочий, следует из опроса
института Forsa для телеканалов NTV и RTL.
"Спустя всего шесть месяцев на посту лидер ХДС Мерц
является менее популярным канцлером, чем Шольц
в конце срока своих полномочий", - говорится в материале на сайте телеканала NTV по итогам опроса.
Согласно результатам опроса, уровень одобрения деятельности Мерца в должности канцлера продолжает снижаться и составляет на данный момент 22%. По сравнению с прошлой неделей сокращение составило один п.п.
При этом свое недовольство работой нынешнего канцлера Германии
высказали 76% немцев, что является рекордным показателем с начала замеров в мае.
Нынешний канцлер опередил по непопулярности своего предшественника Шольца, следует из опроса. Даже им к концу срока полномочий были довольны 23% немцев — это на 1 п.п больше, чем рейтинг одобрения Мерца, отмечает NTV.
Граждане Германии критикуют Мерца по большей части за "громкие заявления без последствий" и нарушение предвыборных обещаний. Некоторые из опрошенных также указали на его отрицательные черты — надменность и высокомерное поведение.
Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2025 года, в нем приняли участие 2501 немцев. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.