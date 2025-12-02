Рейтинг@Mail.ru
22:39 02.12.2025
Мерц опередил Шольца по непопулярности среди немцев, показал опрос
Мерц опередил Шольца по непопулярности среди немцев, показал опрос
в мире, германия, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс
Мерц опередил Шольца по непопулярности среди немцев, показал опрос

© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц и Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц и Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц всего через полгода пребывания в должности оказался в Германии менее популярным главой правительства, чем его предшественник Олаф Шольц в конце срока полномочий, следует из опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL.
"Спустя всего шесть месяцев на посту лидер ХДС Мерц является менее популярным канцлером, чем Шольц в конце срока своих полномочий", - говорится в материале на сайте телеканала NTV по итогам опроса.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
АдГ продолжает лидировать в рейтинге партий ФРГ с сентября, показал опрос
2 ноября, 16:44
Согласно результатам опроса, уровень одобрения деятельности Мерца в должности канцлера продолжает снижаться и составляет на данный момент 22%. По сравнению с прошлой неделей сокращение составило один п.п.
При этом свое недовольство работой нынешнего канцлера Германии высказали 76% немцев, что является рекордным показателем с начала замеров в мае.
Нынешний канцлер опередил по непопулярности своего предшественника Шольца, следует из опроса. Даже им к концу срока полномочий были довольны 23% немцев — это на 1 п.п больше, чем рейтинг одобрения Мерца, отмечает NTV.
Граждане Германии критикуют Мерца по большей части за "громкие заявления без последствий" и нарушение предвыборных обещаний. Некоторые из опрошенных также указали на его отрицательные черты — надменность и высокомерное поведение.
Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2025 года, в нем приняли участие 2501 немцев. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Прохожие на одной из улиц Франкфурта, Германия - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Германия попала в тяжелую ситуацию
Вчера, 07:28
 
В миреГерманияФридрих МерцОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
