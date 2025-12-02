Глава МИД Германии допустил, болезненные уступки со стороны Украины

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украине в рамках мирного урегулирования конфликта предстоит, возможно, согласиться на "болезненные уступки" и провести всенародный референдум, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Задача дипломатии – выработать такие компромиссы, которые могут быть приняты сторонами конфликта. В конечном итоге это всегда сопряжено с болезненными уступками. На мой взгляд, Украина это понимает", - сказал Вадефуль в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины в рамках мирного урегулирования конфликта.
По его мнению, вопрос об уступках может быть вынесен на всенародный референдум. "Для Украины это (пойти на уступки - ред.), без сомнения, будет исключительно сложный процесс, в конце которого может пройти всенародный референдум", - предположил Вадефуль.
Он также отметил, что шанс на прекращение огня на Украине "еще никогда не был таким высоким", как сейчас.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.