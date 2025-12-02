Глава МИД Германии допустил, болезненные уступки со стороны Украины

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украине в рамках мирного урегулирования конфликта предстоит, возможно, согласиться на "болезненные уступки" и провести всенародный референдум, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

"Задача дипломатии – выработать такие компромиссы, которые могут быть приняты сторонами конфликта. В конечном итоге это всегда сопряжено с болезненными уступками. На мой взгляд, Украина это понимает", - сказал Вадефуль в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины в рамках мирного урегулирования конфликта.

По его мнению, вопрос об уступках может быть вынесен на всенародный референдум. "Для Украины это (пойти на уступки - ред.), без сомнения, будет исключительно сложный процесс, в конце которого может пройти всенародный референдум", - предположил Вадефуль.

Он также отметил, что шанс на прекращение огня на Украине "еще никогда не был таким высоким", как сейчас.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.