Глава МИД Германии допустил, болезненные уступки со стороны Украины - РИА Новости, 02.12.2025
19:04 02.12.2025
Глава МИД Германии допустил, болезненные уступки со стороны Украины
Глава МИД Германии допустил, болезненные уступки со стороны Украины - РИА Новости, 02.12.2025
Глава МИД Германии допустил, болезненные уступки со стороны Украины
Украине в рамках мирного урегулирования конфликта предстоит, возможно, согласиться на "болезненные уступки" и провести всенародный референдум, заявил министр... РИА Новости, 02.12.2025
Глава МИД Германии допустил, болезненные уступки со стороны Украины

МИД ФРГ признал, что Украине, возможно, предстоит пойти на болезненные уступки

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украине в рамках мирного урегулирования конфликта предстоит, возможно, согласиться на "болезненные уступки" и провести всенародный референдум, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Задача дипломатии – выработать такие компромиссы, которые могут быть приняты сторонами конфликта. В конечном итоге это всегда сопряжено с болезненными уступками. На мой взгляд, Украина это понимает", - сказал Вадефуль в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины в рамках мирного урегулирования конфликта.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин назвал условие возвращения европейцев к переговорам по урегулированию
Вчера, 18:20
По его мнению, вопрос об уступках может быть вынесен на всенародный референдум. "Для Украины это (пойти на уступки - ред.), без сомнения, будет исключительно сложный процесс, в конце которого может пройти всенародный референдум", - предположил Вадефуль.
Он также отметил, что шанс на прекращение огня на Украине "еще никогда не был таким высоким", как сейчас.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
1 декабря, 08:42
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
1 декабря, 20:42
 
В миреУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСанкции в отношении России
 
 
Заголовок открываемого материала