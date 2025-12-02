Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 02.12.2025
15:14 02.12.2025
Глава МИД Германии сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украине придется пойти на болезненные уступки ради завершения конфликта с Россией, передает Die Welt. РИА Новости, 02.12.2025
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
мид германии
вооруженные силы украины
украина
россия
москва
в мире, украина, россия, москва, владимир путин, мид германии, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, МИД Германии, Вооруженные силы Украины
Йоханн Вадефуль
© AP Photo / Carlos Jasso
Йоханн Вадефуль. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украине придется пойти на болезненные уступки ради завершения конфликта с Россией, передает Die Welt.
"Это, конечно, будет невероятно тяжелый процесс для Украины, который может закончится референдумом", — подчеркнул немецкий министр.

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Владимир Путин отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
