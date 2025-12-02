Глава союза промышленников ФРГ заявил о глубоком кризисе в Германии

https://ria.ru/20251202/germaniya-2059140240.html
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Экономика Германии находится "в состоянии свободного падения", а противодействующие этому меры правительства недостаточны, считает президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI)
Петер Ляйбингер.
"Экономическая площадка (Германии
- ред.) находится в состоянии свободного падения, но федеральное правительство реагирует недостаточно решительно", - приводятся слова Ляйбингера в пресс-релизе BDI.
По его словам, экономика Германии переживает самый глубокий кризис с момента существования Федеративной Республики. Он считает, что "промышленность сталкивается с драматическим спадом в конце 2025 года".
По данным объединения, в прошлом квартале производство в стране вновь упало - на 0,9% по сравнению с предшествовавшим кварталом и на 1,2% в годовом исчислении.
"Мы ожидаем падения производства на 2% в этом году, что станет четвёртым годом подряд снижения промышленного производства. Это не конъюнктурный, а структурный спад", - отмечает BDI.
Объединение призывает провести решительные структурные реформы, чтобы предотвратить потерю рабочих мест и не допустить снижения благосостояния.
"Федеральное правительство должно отдавать приоритет инвестициям, а не потребительским расходам. Специальный фонд должен использоваться прозрачно для дополнительных инвестиций", - говорится в документе BDI.
Согласно расчетам Института экономики Германии (IW), почти половина кредитных средств, запланированных правительством под инвестиции до 2029 года, на практике будет использована для заполнения пробелов в регулярном бюджете.