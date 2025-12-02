Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Германии около 20 тысяч патронов похитили при их транспортировке
01:08 02.12.2025
СМИ: в Германии около 20 тысяч патронов похитили при их транспортировке
СМИ: в Германии около 20 тысяч патронов похитили при их транспортировке
Около 20 тысяч патронов, принадлежащих немецкой армии (бундесверу), были похищены в Германии во время их перевозки, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на...
2025-12-02T01:08:00+03:00
2025-12-02T01:08:00+03:00
СМИ: в Германии около 20 тысяч патронов похитили при их транспортировке

Berliner Zeitung: в ФРГ около 20 тысяч патронов похитили при их транспортировке

© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции в Германии
Автомобиль полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобиль полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч патронов, принадлежащих немецкой армии (бундесверу), были похищены в Германии во время их перевозки, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на представителя минобороны ФРГ.
"В ночь с 24 на 25 ноября произошла кража из военного транспорта, находившегося за пределами военной базы", - сообщил изданию представитель германского минобороны.
При этом он отказался сообщить какие-либо подробности на этот счет.
Как пишет издание, водитель грузовика с патронами, доехав до города Бург, припарковал его недалеко от отеля, в котором решил переночевать. Судя по всему, именно в этом месте и произошла кража, однако ее обнаружили лишь после того, как транспорт прибыл в пункт назначения.
Сообщается, что грабители похитили 10 тысяч боевых и 9,9 тысячи учебных патронов, а также дымовые снаряды.
По информации журнала Spiegel, причиной произошедшего могло стать несоблюдение мер безопасности при транспортировке боеприпасов. По правилам, в транспорте должны находиться два водителя, чтобы груз всегда оставался под присмотром.
"Мы очень серьезно относимся к этому инциденту и проводим всестороннее расследование. При этом мы оказываем поддержку следственным органам во всех дальнейших действиях", - прокомментировал произошедшее представитель бундесвера.
