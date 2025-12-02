В Германии появился новый отдел полиции по борьбе с беспилотниками

БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. В Германии к работе приступило новое подразделение федеральной полиции по борьбе с неопознанными беспилотными летающими аппаратами, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.
"Министр внутренних дел Александр Добриндт сегодня торжественно ввёл в эксплуатацию подразделение федеральной полиции по противодействию дронам", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Подразделение будет использоваться по всей стране и оснащено новейшими технологиями для защиты от беспилотников, говорится далее. Отмечается, что его сотрудники проходят специальную подготовку для повышения квалификации.
Параллельно с созданием подразделения аэропорты федеральных земель Германии оснащаются средствами обнаружения и нейтрализации БПЛА.
"Новое подразделение федеральной полиции по противодействию дронам покажет, как мы реагируем на новые гибридные угрозы: быстро, точно, с передовыми технологиями. В борьбе против угроз со стороны дронов мы опираемся на простой принцип: обнаружить, нейтрализовать, перехватить", — приводятся слова Добриндта.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA) сообщило, что в Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструктурой страны, число почти ежедневно растет.
Ситуация в Германии осложняется тем, что борьба с БПЛА законодательно находится в ведомстве федеральных властей, из-за чего армия страны не может применять средства по нейтрализации неопознанных дронов без участия местной полиции. Власти намерены изменить эти правила в рамках нового законопроекта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.