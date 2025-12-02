Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ФРГ приветствовал переговоры Уиткоффа в Москве - РИА Новости, 02.12.2025
17:20 02.12.2025
Глава МИД ФРГ приветствовал переговоры Уиткоффа в Москве
Глава МИД ФРГ приветствовал переговоры Уиткоффа в Москве
Правительство Германии приветствует усилия США по мирному урегулированию на Украине, в том числе переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в... РИА Новости, 02.12.2025
Глава МИД ФРГ приветствовал переговоры Уиткоффа в Москве

Вадефуль заявил, что ФРГ приветствует переговоры Уиткоффа по Украине в Москве

Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство Германии приветствует усилия США по мирному урегулированию на Украине, в том числе переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
Во вторник в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в этом году, ожидается, что на встречу Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков рассказал, как долго будут идти переговоры Путина и Уиткоффа
Вчера, 13:54
"Любые усилия приветствуются. И я хотел бы прямо сказать от имени правительства ФРГ, что мы очень благодарны американской администрации за инициативу, а также за продолжение усилий. Это включает в себя переговоры, которые Стив Уиткофф проведет сегодня в Москве", - заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты. Трансляция велась в YouTube-канале МИД ФРГ.
При этом немецкий министр отметил, что усилия Германии направлены на то, чтобы использовать российские замороженные активы для поддержки Украины.
"В конце концов, должно быть ясно, что эти средства также должны быть частью обсуждения по разрешению всего конфликта", - добавил Вадефуль.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается кредит, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков назвал темы переговоров Путина и Уиткоффа
Вчера, 12:10
 
В миреУкраинаРоссияГерманияСтив УиткоффВладимир ПутинЕвросоюзG7Euroclear
 
 
