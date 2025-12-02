Глава МИД ФРГ приветствовал переговоры Уиткоффа в Москве

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство Германии приветствует усилия США по мирному урегулированию на Украине, в том числе переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

Владимира Путина и Во вторник в Москве пройдут переговоры президента России Уиткоффа . Его визит станет шестым по счету в этом году, ожидается, что на встречу Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине

"Любые усилия приветствуются. И я хотел бы прямо сказать от имени правительства ФРГ , что мы очень благодарны американской администрации за инициативу, а также за продолжение усилий. Это включает в себя переговоры, которые Стив Уиткофф проведет сегодня в Москве", - заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты. Трансляция велась в YouTube-канале МИД ФРГ.

При этом немецкий министр отметил, что усилия Германии направлены на то, чтобы использовать российские замороженные активы для поддержки Украины.

"В конце концов, должно быть ясно, что эти средства также должны быть частью обсуждения по разрешению всего конфликта", - добавил Вадефуль.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается кредит, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.