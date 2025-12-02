Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО не стал осуждать атаки на танкеры в Черном море - РИА Новости, 02.12.2025
17:13 02.12.2025
Генсек НАТО не стал осуждать атаки на танкеры в Черном море
Генсек НАТО не стал осуждать атаки на танкеры в Черном море
Генсек НАТО Марк Рютте не стал осуждать украинские атаки на суда в Чёрном море в исключительной экономической зоне Турции - страны-члена альянса. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:13:00+03:00
2025-12-02T17:13:00+03:00
Генсек НАТО не стал осуждать атаки на танкеры в Черном море

Генсек НАТО Рютте не стал осуждать украинские атаки на суда в Черном море

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не стал осуждать украинские атаки на суда в Чёрном море в исключительной экономической зоне Турции - страны-члена альянса.
"Мы слышали озабоченность, высказанную, действительно, Турцией, нашим союзником Турцией, относительно безопасности в Чёрном море", - сказал он.
При этом Рютте попытался переложить вину за эти инциденты на РФ, несмотря на то, что атаке подверглось и российское судно.
Танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся 28 ноября в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Позднее еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер MIDVOLGA-2 был атакован во вторник в Черном море, моряки не пострадали.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры в Черном море, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры
Вчера, 11:22
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
