Генсек НАТО не стал осуждать атаки на танкеры в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не стал осуждать украинские атаки на суда в Чёрном море в исключительной экономической зоне Турции - страны-члена альянса.

МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры в Черном море, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.