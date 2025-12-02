https://ria.ru/20251202/gennadij-2059122911.html
Лопатин возглавил Судебный департамент при Верховном суде
политика, россия, игорь краснов, ирина подносова
Политика, Россия, Игорь Краснов, Ирина Подносова
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новым главой Судебного департамента при Верховном суде стал бывший заместитель генпрокурора РФ Геннадий Лопатин, передает корреспондент РИА Новости с заседания Совета судей РФ.
Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов
уволил главу Судебного департамента Владислава Иванова, назначенного на должность при предыдущем председателе ВС РФ Ирине Подносовой
, умершей в июле.
Лопатин занимал пост заместителя генерального прокурора с 2011 года. Экс-генпрокурор Краснов возглавил Верховный суд в сентябре.
Судебный департамент осуществляет организационное обеспечение судов всех уровней, его деятельность, как отмечается на сайте департамента, направлена на создание условий для обеспечения доступности правосудия для граждан, укрепление самостоятельности судов и независимости судей.