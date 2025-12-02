Рейтинг@Mail.ru
Лопатин возглавил Судебный департамент при Верховном суде - РИА Новости, 02.12.2025
10:13 02.12.2025
Лопатин возглавил Судебный департамент при Верховном суде
Лопатин возглавил Судебный департамент при Верховном суде - РИА Новости, 02.12.2025
Лопатин возглавил Судебный департамент при Верховном суде
Новым главой Судебного департамента при Верховном суде стал бывший заместитель генпрокурора РФ Геннадий Лопатин, передает корреспондент РИА Новости с заседания... РИА Новости, 02.12.2025
политика, россия, игорь краснов, ирина подносова
Политика, Россия, Игорь Краснов, Ирина Подносова
Лопатин возглавил Судебный департамент при Верховном суде

Лопатин сменил Иванова на посту главы Судебного департамента при Верховном суде

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГеннадий Лопатин
Геннадий Лопатин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Геннадий Лопатин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новым главой Судебного департамента при Верховном суде стал бывший заместитель генпрокурора РФ Геннадий Лопатин, передает корреспондент РИА Новости с заседания Совета судей РФ.
Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов уволил главу Судебного департамента Владислава Иванова, назначенного на должность при предыдущем председателе ВС РФ Ирине Подносовой, умершей в июле.
Лопатин занимал пост заместителя генерального прокурора с 2011 года. Экс-генпрокурор Краснов возглавил Верховный суд в сентябре.
Судебный департамент осуществляет организационное обеспечение судов всех уровней, его деятельность, как отмечается на сайте департамента, направлена на создание условий для обеспечения доступности правосудия для граждан, укрепление самостоятельности судов и независимости судей.
Верховный суд намерен отменить постановление по конвенции о правах человека
18 ноября, 11:27
 
