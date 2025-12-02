Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили наказывать за склонение детей к игре в онлайн-казино - РИА Новости, 02.12.2025
17:07 02.12.2025
В ГД предложили наказывать за склонение детей к игре в онлайн-казино
В ГД предложили наказывать за склонение детей к игре в онлайн-казино
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила... РИА Новости, 02.12.2025
2025
В ГД предложили наказывать за склонение детей к игре в онлайн-казино

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила установить уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к участию в онлайн-казино и ставках.
"Мы ведем серьезнейшую работу по усилению уголовно-правового ответа на преступления, совершаемые в цифровой среде против несовершеннолетних. В правительство Российской Федерации на отзыв уже направлен разработанный нами законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. Этот документ вводит новые составы преступлений, специально направленные на защиту детей от целенаправленного вовлечения в азартные игры. Мы устанавливаем прямую уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к участию в онлайн-казино и ставках, за рекламу этих услуг, адресованную именно детской аудитории, а также за организацию азартных игр с их участием", - сказала Лантратова РИА Новости.
По ее словам, это не просто ужесточение санкций, а конкретизация и закрытие тех правовых пробелов.
Помимо этого, политик сообщила, что дорабатывается и усиливается статья 151 УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, чтобы ее нормы эффективно работали против современных цифровых угроз, таких как вербовка подростков через закрытые чаты для совершения диверсионных актов, поджогов или вандализма.
"Вынесение этих норм в отдельную главу Уголовного кодекса подчеркнет высочайшую степень общественной опасности таких деяний и станет серьезным сдерживающим фактором", - добавила Лантратова.
В Госдуме 2 декабря состоялся круглый стол "Интернет, мессенджеры и игры как поле информационной войны против детей: система защиты и регулирования". Мероприятие организовано комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и рабочей группой "Обеспечение детской безопасности, противодействие деструктивным идеологиям в детской и молодежной среде" комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья".
