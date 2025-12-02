Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали атаки на российские танкеры в Черном море терроризмом
15:07 02.12.2025
В Госдуме назвали атаки на российские танкеры в Черном море терроризмом
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости назвал терроризмом атаки на торговый флот России в Черном море. РИА Новости, 02.12.2025
черное море, турция, россия, леонид ивлев, мария захарова, госдума рф
Черное море, Турция, Россия, Леонид Ивлев, Мария Захарова, Госдума РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости назвал терроризмом атаки на торговый флот России в Черном море.
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сначала поражены танкеры с нефтью, теперь атакован танкер с растительным маслом, завтра может быть потоплен пассажирский теплоход или прогулочная яхта. Никто не может находиться в безопасности перед террористическими атаками украинских морских пиратов", - сказал Ивлев.
По его словам, мировое сообщество все еще не понимает огромную опасность украинского терроризма не только для морского судоходства, но и для гражданской авиации.
"Страны Западной Европы, бесконтрольно поставляющие оружие и боеприпасы киевскому режиму, должны полностью разделить ответственность за украинский пиратский терроризм", - считает депутат.
В прошлую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Во вторник 2 декабря БПЛА у берегов Турции был атакован российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом.
