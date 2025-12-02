В Госдуме назвали атаки на российские танкеры в Черном море терроризмом

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости назвал терроризмом атаки на торговый флот России в Черном море.

Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска , призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Сначала поражены танкеры с нефтью, теперь атакован танкер с растительным маслом, завтра может быть потоплен пассажирский теплоход или прогулочная яхта. Никто не может находиться в безопасности перед террористическими атаками украинских морских пиратов", - сказал Ивлев

По его словам, мировое сообщество все еще не понимает огромную опасность украинского терроризма не только для морского судоходства, но и для гражданской авиации.

"Страны Западной Европы , бесконтрольно поставляющие оружие и боеприпасы киевскому режиму, должны полностью разделить ответственность за украинский пиратский терроризм", - считает депутат.

В прошлую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.