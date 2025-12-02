В Госдуму внесли проект о регламентации разведения домашних животных

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли межфракционный В Госдуму внесли межфракционный законопроект о регламентации деятельности по разведению домашних животных.

Регулирование этой сферы вводится для их защиты, обеспечения гуманного и ответственного обращения с ними.

В документе законодательно определяются такие ключевые понятия, как заводчик, разведение и свидетельство о происхождении.

Законопроектом предлагается закрепить функцию по ведению учета заводчиков за одной некоммерческой организацией по каждому виду животных, работающей на территории более половины субъектов. Определять ее на основании соответствия установленным критериям, а также вести учет и контроль будет федеральный орган исполнительной власти в области обращения с животными, уполномоченный правительством. В регионах будут работать структурные подразделения — другие организации, отделения или филиалы, представительства.