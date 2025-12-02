https://ria.ru/20251202/gd-2059178623.html
В Госдуму внесли проект о регламентации разведения домашних животных
В Госдуму внесли проект о регламентации разведения домашних животных
В Госдуму внесли проект о регламентации разведения домашних животных
В Госдуму внесли межфракционный законопроект о регламентации деятельности по разведению домашних животных.
россия
В Госдуму внесли проект о регламентации разведения домашних животных
В ГД внесли проект, определяющий ключевые понятия в разведении домашних животных
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
В Госдуму внесли межфракционный законопроект
о регламентации деятельности по разведению домашних животных.
Регулирование этой сферы вводится для их защиты, обеспечения гуманного и ответственного обращения с ними.
В документе законодательно определяются такие ключевые понятия, как заводчик, разведение и свидетельство о происхождении.
Законопроектом предлагается закрепить функцию по ведению учета заводчиков за одной некоммерческой организацией по каждому виду животных, работающей на территории более половины субъектов. Определять ее на основании соответствия установленным критериям, а также вести учет и контроль будет федеральный орган исполнительной власти в области обращения с животными, уполномоченный правительством. В регионах будут работать структурные подразделения — другие организации, отделения или филиалы, представительства.
Будет установлен нормативный порядок и требования в отношении ключевых функций такой организации: определения суммы целевых взносов, внесения заводчиков в реестр и снятия их с учета. Это позволит комплексно исключить риски злоупотреблений со стороны таких некоммерческих организаций.