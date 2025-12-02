"Массово покидают": в Раде забили тревогу из-за произошедшего на фронте

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Боевики ВСУ массово покидают линию фронта в знак протеста против киевского режима, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Гражданское противостояние на Украине уже идет, и мы наблюдаем его каждый день. Оно ярко выражается в тех людях, которые массово покидают линию фронта. Это огромное количество людей. <…> И это тоже протест. Это форма сопротивления политике режима, который ведет страну к гибели", — написал он, комментируя перспективы нового "майдана" на Украине.
Дмитрук добавил, что протестуют и мирные украинцы, поскольку им приходится ежедневно сталкиваться с беззаконием со стороны представителей ТЦК и силовых структур.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные задержания подлежащих мобилизации мужчин постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в украинскую армию, на этих записях представители ТЦК увозят своих жертв в микроавтобусах, нередко задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.