Рейтинг@Mail.ru
"Массово покидают": в Раде забили тревогу из-за произошедшего на фронте - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/front-2059226107.html
"Массово покидают": в Раде забили тревогу из-за произошедшего на фронте
"Массово покидают": в Раде забили тревогу из-за произошедшего на фронте - РИА Новости, 02.12.2025
"Массово покидают": в Раде забили тревогу из-за произошедшего на фронте
Боевики ВСУ массово покидают линию фронта в знак протеста против киевского режима, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:52:00+03:00
2025-12-02T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артем дмитрук
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20251202/krasnoarmeysk-2059141503.html
https://ria.ru/20251202/rada-2059202071.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, артем дмитрук, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артем Дмитрук, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Массово покидают": в Раде забили тревогу из-за произошедшего на фронте

Дмитрук заявил о массовом бегстве ВСУ с фронта в знак протеста против режима

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Боевики ВСУ массово покидают линию фронта в знак протеста против киевского режима, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Гражданское противостояние на Украине уже идет, и мы наблюдаем его каждый день. Оно ярко выражается в тех людях, которые массово покидают линию фронта. Это огромное количество людей. <…> И это тоже протест. Это форма сопротивления политике режима, который ведет страну к гибели", — написал он, комментируя перспективы нового "майдана" на Украине.
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Полностью освобожден". Что для Киева значит потеря Красноармейска
Вчера, 11:59
Дмитрук добавил, что протестуют и мирные украинцы, поскольку им приходится ежедневно сталкиваться с беззаконием со стороны представителей ТЦК и силовых структур.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные задержания подлежащих мобилизации мужчин постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в украинскую армию, на этих записях представители ТЦК увозят своих жертв в микроавтобусах, нередко задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ситуация на Украине оказалась на грани, заявили в Раде
Вчера, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртем ДмитрукДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала