На форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудили подходы к управлению капиталом
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
19:48 02.12.2025
На форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудили подходы к управлению капиталом
На форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудили подходы к управлению капиталом
Стимулирование инвестиций и новые подходы к управлению капиталом обсудили на макроэкономической сессии форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 02.12.2025
экономика, россия, базель, европа
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Базель, Европа
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стимулирование инвестиций и новые подходы к управлению капиталом обсудили на макроэкономической сессии форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", сообщает пресс-служба банка.
Ключевыми темами стали глубокие структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск драйверов для долгосрочного роста.
Финансовый расчет - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВТБ: предприятия госсектора наращивают выручку
Вчера, 14:33
Дискуссия началась с обсуждения ключевой ставки. Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что частный бизнес видит взаимосвязь: выше ключевая ставка – ниже инвестиции, ниже потенциал экономики.
При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала не сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке Банка России и процентным платежам – низкая инфляция важна не меньше.
"Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции", – сказала Набиуллина, выступая на форуме "РОССИЯ ЗОВЕТ!".
Глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что ключевая ставка в нынешней ситуации – одно из средств борьбы с инфляцией.
"Поэтому выживаем пока при этой ставке", – приводит пресс-служба банка слова Костина.
Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что в среднесрочном прогнозе государственный долг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики. Сейчас его размер – около 15% ВВП.
Дискуссия развернулась вокруг антициклических надбавок для банков. Глава ВТБ отметил, что эта система уже не дает ожидаемый результат ни в Европе, ни в США.
"Я раньше вообще считал, что Базель должен быть разрушен – теперь я вижу, что он умирает сам во всем мире. У нас столько национальной специфики, что Базель уже не подходит… Вместо Базеля создадим свой – Воронеж", – предложил Костин.
По итогам мероприятия участники дискуссии – представители власти, бизнеса и финансового сектора – сошлись во мнении, что для ускорения развития необходимы новые подходы к регулированию, стимулированию инвестиций и управлению капиталом.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВТБ подписал два соглашения на полях форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Вчера, 18:37
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
 
