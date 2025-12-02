На форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудили подходы к управлению капиталом

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стимулирование инвестиций и новые подходы к управлению капиталом обсудили на макроэкономической сессии форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", сообщает пресс-служба банка.

Ключевыми темами стали глубокие структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск драйверов для долгосрочного роста.

Дискуссия началась с обсуждения ключевой ставки. Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что частный бизнес видит взаимосвязь: выше ключевая ставка – ниже инвестиции, ниже потенциал экономики.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала не сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке Банка России и процентным платежам – низкая инфляция важна не меньше.

"Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции", – сказала Набиуллина, выступая на форуме "РОССИЯ ЗОВЕТ!".

Глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что ключевая ставка в нынешней ситуации – одно из средств борьбы с инфляцией.

"Поэтому выживаем пока при этой ставке", – приводит пресс-служба банка слова Костина.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что в среднесрочном прогнозе государственный долг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики. Сейчас его размер – около 15% ВВП.

Дискуссия развернулась вокруг антициклических надбавок для банков. Глава ВТБ отметил, что эта система уже не дает ожидаемый результат ни в Европе, ни в США.

"Я раньше вообще считал, что Базель должен быть разрушен – теперь я вижу, что он умирает сам во всем мире. У нас столько национальной специфики, что Базель уже не подходит… Вместо Базеля создадим свой – Воронеж", – предложил Костин.