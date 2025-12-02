Фонд "Большая перемена" стал новым партнером проекта "Курс добра" Т-Банка

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Фонд помощи сиротам "Большая перемена" стал следующим в ротации участником всероссийской социальной инициативы Т-Банка "Курс добра", сообщает банк.

Два месяца, с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года, Т-Банк будет удваивать пожертвования своих клиентов в адрес фонда "Большая перемена" ― независимо от суммы. Собранные средства фонд направит на открытие 20 региональных образовательных центров для детей и подростков в трудной жизненной ситуации.

Фонд сменит в проекте предыдущего партнера ― "Вера". За два месяца для него удалось собрать 273 миллиона рублей.

"Это рекордная сумма в рамках проекта "Курса добра" и самая крупная сумма в истории сборов фонда "Вера", ― отмечается в пресс-релизе.

Всего в ходе проекта ― с июня 2025 года ― Т-Банку удалось передать благотворительным фондам-участникам инициативы более 450 миллионов рублей в сумме.

Собранные в рамках "Курса добра" средства "Большая перемена" планирует направить на открытие 20 региональных образовательных центров для детей и подростков в трудной жизненной ситуации. Новые Центры содействия образования появятся в Ижевске, Тюмени, Тольятти и других городах. С их помощью дети смогут начать заниматься по индивидуальным образовательным программам, получить помощь педагогов, кураторов, логопедов и психологов, подготовиться к экзаменам и научиться выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми.

"Образование — прочный фундамент жизни любого ребенка. Мы уже много лет системно инвестируем в развитие этой сферы: предоставляем стипендии, поддерживаем учителей, выстраиваем партнерства со школами и вузами по всей стране. Каждый день мы видим, как важна среда, в которой растет и формируется личность ребенка. У всех детей разные стартовые возможности, и за годы своей работы фонд "Большая перемена" нашел эффективные решения и методики, помогающие тем, кому на старте повезло чуть меньше. Хочется, чтобы благодаря образовательным центрам, создаваемым в рамках "Курса добра", тысячи детей и подростков в регионах смогли раскрыть свой потенциал и поверить, что рядом всегда есть взрослые, которым не все равно", - отметила руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова.

"Курс добра" ― всероссийский благотворительный проект, запущенный банком 1 июня 2025 года. В его основе — долгосрочная поддержка системных и инфраструктурных проектов ведущих благотворительных фондов России с механикой удвоения пожертвований.

Фонд "Большая перемена" помогает детям с опытом сиротства, подросткам с особенностями здоровья, приемным семьям и молодым взрослым из социальных домов. Более 1700 подопечных фонда получили образование и профессию, стали самостоятельными. Около 1300 приемных семей — профессиональную поддержку, более 20 тысяч специалистов и волонтеров по всей стране — доступ к технологиям фонда.