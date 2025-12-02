Рейтинг@Mail.ru
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
01:32 02.12.2025 (обновлено: 05:49 02.12.2025)
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
Лариса Долина
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Налоговая ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной Ангелина, следует из юридических регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Прекратило деятельность (Ликвидация некоммерческой организации по решению суда)", — говорится в документах.
Благотворительный фонд был создан в 2013 году, а в январе 2021 года учредителем стала Ангелина Долина, однако уже в марте того же года она прекратила значиться учредителем.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья
