Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Налоговая ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной Ангелина, следует из юридических регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Благотворительный фонд был создан в 2013 году, а в январе 2021 года учредителем стала Ангелина Долина, однако уже в марте того же года она прекратила значиться учредителем.