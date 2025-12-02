https://ria.ru/20251202/fond-2059078068.html
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной - РИА Новости, 02.12.2025
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
Налоговая ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной Ангелина, следует из юридических регистрационных документов,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:32:00+03:00
2025-12-02T01:32:00+03:00
2025-12-02T05:49:00+03:00
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Налоговая ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной Ангелина, следует из юридических регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Прекратило деятельность (Ликвидация некоммерческой организации по решению суда)", — говорится в документах.
Благотворительный фонд был создан в 2013 году, а в январе 2021 года учредителем стала Ангелина Долина, однако уже в марте того же года она прекратила значиться учредителем.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы
удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной
к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья