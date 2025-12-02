Флешмоб в честь чемпионата "Профессионалы" провели в Петербурге

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Патриотический флешмоб прошел на территории КВЦ "Экспофорум", во вторник 400 активистов "Волонтерской Роты" развернули российский триколор, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

Флешмоб стал символом сплоченности участников Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы", которое в 2025 году объединило более 1 миллиона человек.

"Мы выходим с флагом, потому что для нас это символ принадлежности к нашей стране. Этот символ позволяет по-настоящему ощутить единство с родной землей, своим народом и общей исторической судьбой", – приводит пресс-служба слова волонтера из Санкт-Петербурга Александры Харламовой.

Чемпионат "Профессионалы" проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

В 2025 году финал чемпионата "Профессионалы" проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде – по блокам компетенций "Креативные индустрии и ИТ", в Калуге – по компетенциям блока "Промышленность", в Санкт-Петербурге – по блокам компетенций "Образование", "Сервис", "Производство" и "Инженерные технологии".

В нем принимают участие студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет (категория "Юниоры"), а также представители предприятий и конкурсанты из дружественных стран.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.

Финал в Санкт-Петербурге объединил представителей 56 регионов России и 30 дружественных государств. Соревновательная программа организована на территории КВЦ "Экспофорум" и аэропорта "Пулково".