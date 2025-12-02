Рейтинг@Mail.ru
Флешмоб в честь чемпионата "Профессионалы" провели в Петербурге
02.12.2025
18:38 02.12.2025
Флешмоб в честь чемпионата "Профессионалы" провели в Петербурге
Флешмоб в честь чемпионата "Профессионалы" провели в Петербурге
Патриотический флешмоб прошел на территории КВЦ "Экспофорум", во вторник 400 активистов "Волонтерской Роты" развернули российский триколор, сообщает... РИА Новости, 02.12.2025
Флешмоб в честь чемпионата "Профессионалы" провели в Петербурге

В Петербурге развернули российский триколор в честь чемпионата "Профессионалы"

© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образованияФлешмоб в честь чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
Флешмоб в честь чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Патриотический флешмоб прошел на территории КВЦ "Экспофорум", во вторник 400 активистов "Волонтерской Роты" развернули российский триколор, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Флешмоб стал символом сплоченности участников Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы", которое в 2025 году объединило более 1 миллиона человек.
Церемония открытия чемпионата Профессионалы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Финал чемпионата "Профессионалы" стартовал в Санкт-Петербурге
29 ноября, 19:51
"Мы выходим с флагом, потому что для нас это символ принадлежности к нашей стране. Этот символ позволяет по-настоящему ощутить единство с родной землей, своим народом и общей исторической судьбой", – приводит пресс-служба слова волонтера из Санкт-Петербурга Александры Харламовой.
Чемпионат "Профессионалы" проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".
В 2025 году финал чемпионата "Профессионалы" проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде – по блокам компетенций "Креативные индустрии и ИТ", в Калуге – по компетенциям блока "Промышленность", в Санкт-Петербурге – по блокам компетенций "Образование", "Сервис", "Производство" и "Инженерные технологии".
В нем принимают участие студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет (категория "Юниоры"), а также представители предприятий и конкурсанты из дружественных стран.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Финал в Санкт-Петербурге объединил представителей 56 регионов России и 30 дружественных государств. Соревновательная программа организована на территории КВЦ "Экспофорум" и аэропорта "Пулково".
Организатор Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Правительство Санкт-Петербурга.
В финале чемпионата Профессионалы определят лучшего фрезеровщика - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В финале чемпионата "Профессионалы" определят лучшего фрезеровщика
28 ноября, 16:44
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
