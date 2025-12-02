Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото

Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией

© @KainuunRaja/X Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией

Финляндия выдала почти 3,5 тысяч виз россиянам в 2025 году, заявили СМИ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Финляндия в 2025 году выдала 3,4 тысячи виз россиянам, сообщило во вторник издание Verkkouutiset со ссылкой на МИД республики.

"В 2024 году Финляндия выдала в России около 3,6 тысячи виз. В 2025 году на данный момент выдано около 3,4 тысячи виз", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве иностранных дел Финляндии, большинство виз выдавалось для семейных визитов - к детям или родителям.

"Согласно принципиальному решению (правительства), не препятствуется поездка, необходимая по гуманитарным причинам, национальным интересам или международным обязательствам", - сообщили изданию в МИД республики.

По данным финской пограничной охраны, в 2025 году в Финляндию через шенгенскую зону прибыло около 11,9 тысячи граждан России, примерно такое же число покинуло Финляндию.

"Гражданин России может въехать в Финляндию даже при действующих ограничениях на поездки, если он является гражданином Финляндии, членом семьи постоянно проживающего в Финляндии, членом семьи гражданина ЕС , ЕЭЗ или Швейцарии . Граждане России также могут въезжать по рабочей визе", - сообщили изданию в пограничной охране.

По словам погранохраны, въезд также разрешен сотрудникам транспортной и логистической сферы, студентам, лицам, прибывающим на лечение, владельцам жилья или недвижимости, а также сотрудникам диппредставительств.

Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.