Дабл-дабл и 38 очков Дончича не спасли "Лейкерс" от поражения в матче НБА

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Финикс Санз" одержал победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 125:108 (31:31, 35:21, 30:25, 29:31). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Лейкерс" Лука Дончич, оформивший дабл-дабл с 38 очками и 11 подборами. У гостей самым результативным стал Диллон Брукс (33).
02 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
"Финикс" (13 побед, 9 поражений) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Лейкерс" (15 побед, 5 поражений) располагаются на второй строчке.
В следующем матче "Санз" сыграют с "Хьюстон Рокетс" в гостях 6 декабря. "Лейкерс" днем раньше встретятся с "Торонто Рэпторс" на паркете соперника.
Результаты других матчей:
- "Детройт Пистонс" - "Атланта Хокс" - 99:98 (25:27, 25:22, 24:19, 25:30);
- "Индиана Пэйсерс" - "Кливленд Кавальерс" - 119:135 (25:37, 29:29, 36:33, 29:36);
- "Вашингтон Уизардс" - "Милуоки Бакс" - 129:126 (28:34, 30:32, 33:28, 38:32);
- "Майами Хит" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 140:123 (35:24, 41:32, 38:26, 26:41);
- "Орландо Мэджик" - "Чикаго Буллз" - 125:120 (29:26, 24:27, 32:32, 40:35);
- "Денвер Наггетс" - "Даллас Маверикс" - 121:131 (41:27, 27:42, 36:33, 17:29);
- "Юта Джаз" - "Хьюстон Рокетс" - 133:125 (31:32, 37:25, 30:32, 35:36).