08:58 02.12.2025 (обновлено: 09:02 02.12.2025)
Дабл-дабл и 38 очков Дончича не спасли "Лейкерс" от поражения в матче НБА
спорт, лука дончич, диллон брукс, финикс санз, хьюстон рокетс, лос-анджелес лейкерс
Баскетбол, Спорт, Лука Дончич, Диллон Брукс, Финикс Санз, Хьюстон Рокетс, Лос-Анджелес Лейкерс
Дабл-дабл и 38 очков Дончича не спасли "Лейкерс" от поражения в матче НБА

Дабл-дабл Дончича не спас "Лейкерс" от поражения в матче НБА с "Финиксом"

© Соцсети баскетболистаЛука Дончич
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Соцсети баскетболиста
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Финикс Санз" одержал победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 125:108 (31:31, 35:21, 30:25, 29:31). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Лейкерс" Лука Дончич, оформивший дабл-дабл с 38 очками и 11 подборами. У гостей самым результативным стал Диллон Брукс (33).
НБА
02 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Лейкерс
108 : 125
Финикс
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Финикс" (13 побед, 9 поражений) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Лейкерс" (15 побед, 5 поражений) располагаются на второй строчке.
В следующем матче "Санз" сыграют с "Хьюстон Рокетс" в гостях 6 декабря. "Лейкерс" днем раньше встретятся с "Торонто Рэпторс" на паркете соперника.
Мануэль Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола
8 ноября, 02:00
Результаты других матчей:
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Бруклин" обыграл "Шарлотт" в матче НБА, Демин набрал девять очков
07:53
 
БаскетболСпортЛука ДончичДиллон БруксФиникс СанзХьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
 
Матч-центр
 
