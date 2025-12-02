Фермеры Подмосковья получили более 260 гектаров земли в ноябре

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подмосковные крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) получили в ноябре 267,3 гектара неразграниченных и муниципальных сельхозземель, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"Сельхозземля предоставлена фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до пяти лет. Участки общей площадью 267,3 гектара получили шесть крестьянско-фермерских хозяйств в семи городских и муниципальных округах Московской области", – приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.

Земли передали фермерским хозяйствам в семи округах: Шатура, Богородский, Егорьевск, Орехово-Зуевский, Истра, Серпухов и Ступино. Эти участки можно использовать для растениеводства и животноводства.

Больше всего сельхозземель предоставили фермерским хозяйствам в Серпухове и Орехово-Зуевском округе. По итогам ноября в Серпухове в оборот вовлекут 101,2 гектара, в Орехово-Зуевском округе – 98,6 гектара.

Как уточнили в ведомстве, аграрии смогут использовать эти участки для развития своего производства. Среди основных направлений – растениеводство, овощеводство, пчеловодство, а также разведение крупного и мелкого рогатого скота мясного и молочного направления.