Фермеры Подмосковья получили более 260 гектаров земли в ноябре
17:09 02.12.2025
Фермеры Подмосковья получили более 260 гектаров земли в ноябре
Подмосковные крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) получили в ноябре 267,3 гектара неразграниченных и муниципальных сельхозземель, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2025
Фермеры Подмосковья получили более 260 гектаров земли в ноябре

Сбор овощей в фермерском хозяйстве
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сбор овощей в фермерском хозяйстве . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подмосковные крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) получили в ноябре 267,3 гектара неразграниченных и муниципальных сельхозземель, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
"Сельхозземля предоставлена фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до пяти лет. Участки общей площадью 267,3 гектара получили шесть крестьянско-фермерских хозяйств в семи городских и муниципальных округах Московской области", – приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.
Земли передали фермерским хозяйствам в семи округах: Шатура, Богородский, Егорьевск, Орехово-Зуевский, Истра, Серпухов и Ступино. Эти участки можно использовать для растениеводства и животноводства.
Больше всего сельхозземель предоставили фермерским хозяйствам в Серпухове и Орехово-Зуевском округе. По итогам ноября в Серпухове в оборот вовлекут 101,2 гектара, в Орехово-Зуевском округе – 98,6 гектара.
Как уточнили в ведомстве, аграрии смогут использовать эти участки для развития своего производства. Среди основных направлений – растениеводство, овощеводство, пчеловодство, а также разведение крупного и мелкого рогатого скота мясного и молочного направления.
Подать заявление на аренду земельного участка без торгов можно на региональном портале госуслуг. Эта услуга доступна для участков, которые находятся в собственности Московской области. Также она действует для земель в муниципальной собственности и для тех участков, государственная собственность на которые не разграничена.
