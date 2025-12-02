https://ria.ru/20251202/fermer-2059281257.html
Фермеры Подмосковья получили более 260 гектаров земли в ноябре
Фермеры Подмосковья получили более 260 гектаров земли в ноябре - РИА Новости, 02.12.2025
Фермеры Подмосковья получили более 260 гектаров земли в ноябре
Подмосковные крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) получили в ноябре 267,3 гектара неразграниченных и муниципальных сельхозземель, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:09:00+03:00
2025-12-02T17:09:00+03:00
2025-12-02T17:09:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979814429_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_5d5815879b541986c32872226db7ad20.jpg
https://ria.ru/20251202/bashkortostan-2059165290.html
https://ria.ru/20251202/grant-2059232081.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979814429_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_cebd546a08314d0773e3ceabc8fe6d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Фермеры Подмосковья получили более 260 гектаров земли в ноябре
Фермеры Подмосковья получили 267,3 гектара сельхозземли в ноябре
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подмосковные крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) получили в ноябре 267,3 гектара неразграниченных и муниципальных сельхозземель, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
"Сельхозземля предоставлена фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до пяти лет. Участки общей площадью 267,3 гектара получили шесть крестьянско-фермерских хозяйств в семи городских и муниципальных округах Московской области", – приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.
Земли передали фермерским хозяйствам в семи округах: Шатура, Богородский, Егорьевск, Орехово-Зуевский, Истра, Серпухов и Ступино. Эти участки можно использовать для растениеводства и животноводства.
Больше всего сельхозземель предоставили фермерским хозяйствам в Серпухове и Орехово-Зуевском округе. По итогам ноября в Серпухове в оборот вовлекут 101,2 гектара, в Орехово-Зуевском округе – 98,6 гектара.
Как уточнили в ведомстве, аграрии смогут использовать эти участки для развития своего производства. Среди основных направлений – растениеводство, овощеводство, пчеловодство, а также разведение крупного и мелкого рогатого скота мясного и молочного направления.
Подать заявление на аренду земельного участка без торгов можно на региональном портале госуслуг. Эта услуга доступна для участков, которые находятся в собственности Московской области. Также она действует для земель в муниципальной собственности и для тех участков, государственная собственность на которые не разграничена.