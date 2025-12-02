В Новой Зеландии задержали мужчину, проглотившего кулон Фаберже

ДЖАКАРТА, 2 дек - РИА Новости. Гражданину Новой Зеландии предъявлено обвинение в краже после того, как он, предположительно, проглотил кулон Фаберже с изображением "осьминожки" Джеймса Бонда стоимостью более 19 200 долларов, сообщает газета Гражданину Новой Зеландии предъявлено обвинение в краже после того, как он, предположительно, проглотил кулон Фаберже с изображением "осьминожки" Джеймса Бонда стоимостью более 19 200 долларов, сообщает газета Guardian

"В пятницу днем ​​полиция была вызвана в ювелирный магазин Partridge Jewellers в центре Окленда после того, как сотрудники сообщили, что мужчина, предположительно, подобрал кулон и проглотил его", - сообщила Грей Андерсон, руководитель центрального района города.

После задержания 32-летнему мужчине было предъявлено обвинение в краже кулона Фаберже 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise стоимостью свыше 19 200 долларов.

"Полиция не смогла предоставить фотографии предмета, поскольку он еще не обнаружен", - отмечает издание.