Европа выдвигает неприемлемые предложения по урегулированию, заявил Путин
Европа выдвигает неприемлемые предложения по урегулированию, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Европа выдвигает неприемлемые предложения по урегулированию, заявил Путин
Европа выдвигает абсолютно неприемлемые для России предложения по урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:47:00+03:00
2025-12-02T18:47:00+03:00
2025-12-02T18:55:00+03:00
Путин: "Европа выдвигает неприемлемые для России предложения по урегулированию"
Европа выдвигает абсолютно неприемлемые для России предложения по урегулированию, сказал Путин.
Европа выдвигает неприемлемые предложения по урегулированию, заявил Путин
Путин: Европа выдвигает неприемлемые для России предложения по урегулированию