Европа выдвигает неприемлемые предложения по урегулированию, заявил Путин
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
18:47 02.12.2025 (обновлено: 18:55 02.12.2025)
Европа выдвигает неприемлемые предложения по урегулированию, заявил Путин
Европа выдвигает неприемлемые предложения по урегулированию, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Европа выдвигает неприемлемые предложения по урегулированию, заявил Путин
Европа выдвигает абсолютно неприемлемые для России предложения по урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
в мире
россия
европа
сша
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
европа
сша
Путин: "Европа выдвигает неприемлемые для России предложения по урегулированию"
Европа выдвигает абсолютно неприемлемые для России предложения по урегулированию, сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европа выдвигает абсолютно неприемлемые для России предложения по урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У них (у европейских стран - ред.) нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение (президента США Дональда - ред.) Трампа. Мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно – на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса", - сказал Путин журналистам.
