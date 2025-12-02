https://ria.ru/20251202/evropa-2059323305.html
Европа хочет обвинить Россию в сворачивании мирного процесса, заявил Путин
Европа хочет обвинить Россию в сворачивании мирного урегулирования по Украине, в этом их цели, мы это видим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:34:00+03:00
2025-12-02T18:34:00+03:00
2025-12-02T18:35:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
в мире
россия
европа
украина
владимир путин
