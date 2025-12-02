Рейтинг@Mail.ru
Европе Россия нужна больше, чем наоборот, заявил Орешкин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:30 02.12.2025
Европе Россия нужна больше, чем наоборот, заявил Орешкин
Европе Россия нужна больше, чем наоборот, заявил Орешкин
2025
Европе Россия нужна больше, чем наоборот, заявил Орешкин

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европе Россия нужна гораздо больше, чем наоборот, Россия находит партнерства с другими странами, сказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"И вы говорите, что да, вот там Россия и Европа нужны друг другу, но на самом деле из того, что мы видим в последние годы, Европе Россия нужна гораздо больше, чем России нужна Европа. Россия активно развивает и находит естественные партнерства с другими странами, с Индией, с Китаем. У нас растет торговля, растет экономика. Мы улучшаем свой технологический суверенитет, вступаем в новые партнерства. У нас в этом плане все в порядке. Проблемы в Европе", - сказал он.
