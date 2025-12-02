Рейтинг@Mail.ru
02.12.2025

Песков: Европа хочет потратить украденные активы на военную поддержку Киева
12:32 02.12.2025
Песков: Европа хочет потратить украденные активы на военную поддержку Киева
Песков: Европа хочет потратить украденные активы на военную поддержку Киева
Европа хочет потратить украденные российские активы на поддержку военной машины Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Европа хочет потратить украденные российские активы на поддержку военной машины Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (европейские страны - ред.) хотят украсть эти деньги и использовать их для снабжения военной машины киевского режима", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
