Европа продолжает говорить только о войне, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
12:21 02.12.2025
Европа продолжает говорить только о войне, заявил Песков
Европа продолжает говорить только о войне, заявил Песков

Песков: Европа продолжает говорить только о войне, несмотря на усилия Трампа

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Европа продолжает говорить только о войне, даже когда администрация Трампа предпринимает огромные усилия по мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что Европа говорит только о войне, и даже сейчас, когда администрация Трампа тратит огромные усилия, чтобы проложить путь к мирным переговорам", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Эксперт рассказал о последствиях окончания конфликта на Украине для ЕС
