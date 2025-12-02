https://ria.ru/20251202/evropa-2059162752.html
Европа продолжает говорить только о войне, заявил Песков
Европа продолжает говорить только о войне, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Европа продолжает говорить только о войне, заявил Песков
Европа продолжает говорить только о войне, даже когда администрация Трампа предпринимает огромные усилия по мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:21:00+03:00
2025-12-02T12:21:00+03:00
2025-12-02T12:22:00+03:00
в мире
европа
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251202/es-2059076116.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, дмитрий песков
В мире, Европа, Россия, Дмитрий Песков
Европа продолжает говорить только о войне, заявил Песков
Песков: Европа продолжает говорить только о войне, несмотря на усилия Трампа