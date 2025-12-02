Рейтинг@Mail.ru
Европа обсуждает возможность кражи российских активов, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
12:18 02.12.2025
Европа обсуждает возможность кражи российских активов, заявил Песков
Европа обсуждает возможность кражи российских активов, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Европа обсуждает возможность кражи российских активов, заявил Песков
Европа обсуждает возможность кражи заблокированных российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
Европа обсуждает возможность кражи российских активов, заявил Песков

Песков: Европа обсуждает возможность кражи заблокированных российских активов

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Европа обсуждает возможность кражи заблокированных российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они обсуждают возможность кражи российских активов, заблокированных в Европе, на сумму более 200 миллиардов долларов", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
По его словам, европейцы пытаются найти способ обеспечить финансирование Украины, чтобы продолжать борьбу.
"Блокировка незаконна, но теперь они хотят украсть эти деньги", - добавил Песков.
