Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему Европа раздувает угрозу со стороны России - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 02.12.2025 (обновлено: 06:10 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/evropa-2059090689.html
Эксперт объяснил, почему Европа раздувает угрозу со стороны России
Эксперт объяснил, почему Европа раздувает угрозу со стороны России - РИА Новости, 02.12.2025
Эксперт объяснил, почему Европа раздувает угрозу со стороны России
Европа раздувает якобы угрозу со стороны России, создавая тем самым психологическую основу для будущего противостояния, выразил мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T05:33:00+03:00
2025-12-02T06:10:00+03:00
в мире
россия
европа
венгрия
петер сийярто
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
https://ria.ru/20251202/sijjarto-2059077135.html
https://ria.ru/20251129/orban-2058603954.html
россия
европа
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, венгрия, петер сийярто, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Эксперт объяснил, почему Европа раздувает угрозу со стороны России

Карагюль: Европа раздувает российскую угрозу для подготовки к конфликту

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Европа раздувает якобы угрозу со стороны России, создавая тем самым психологическую основу для будущего противостояния, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европа готовится к войне с Российской Федерацией, и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией
01:22
"Европейские страны раздувают угрозу со стороны России. Заявления типа "Россия нападет на нас" создают психологическую основу для будущей войны", - сказал собеседник агентства.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Орбан призвал как можно скорее начать переговоры между Россией и Европой
29 ноября, 14:04
 
В миреРоссияЕвропаВенгрияПетер СийяртоВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала