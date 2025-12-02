Эксперт объяснил, почему Европа раздувает угрозу со стороны России

АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Европа раздувает якобы угрозу со стороны России, создавая тем самым психологическую основу для будущего противостояния, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.