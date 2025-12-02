FT: ЕЦБ отказал Еврокомиссии в подстраховке кредита Украине

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Еврокомиссии (ЕК) в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Чиновники ЕЦБ заявили комиссии, что это невозможно... Внутренний анализ ЕЦБ показал, что предложение комиссии тождественно прямому финансированию правительств, поскольку центробанк будет покрывать финансовые обязательства стран-членов (которые, согласно плану Брюсселя, гарантируют совместное погашение кредита - ред.)", - говорится в публикации.
Отмечается, что подобное предоставление средств центральными банками запрещено договором о Евросоюзе.
"В ответ на позицию ЕЦБ комиссия начала работать над альтернативными предложениями о предоставлении временной ликвидности для обеспечения кредита в 140 миллиардов евро", - уточняет издание.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.