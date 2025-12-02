Рейтинг@Mail.ru
FT: ЕЦБ отказал Еврокомиссии в подстраховке кредита Украине - РИА Новости, 02.12.2025
09:26 02.12.2025
FT: ЕЦБ отказал Еврокомиссии в подстраховке кредита Украине
FT: ЕЦБ отказал Еврокомиссии в подстраховке кредита Украине
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Еврокомиссии (ЕК) в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:26:00+03:00
2025-12-02T09:26:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
европейский центральный банк
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
киев
украина
в мире, россия, киев, украина, европейский центральный банк, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Киев, Украина, Европейский центральный банк, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
FT: ЕЦБ отказал Еврокомиссии в подстраховке кредита Украине

FT: ЕЦБ отказал ЕК в подстраховке кредита Украине за счет российских активов

Флаги ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Еврокомиссии (ЕК) в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, чиновники ЕК спросили ЕЦБ, сможет ли он выступить в качестве кредитора последней инстанции для банка расчетно-клиринговой системы Euroclear, чтобы избежать кризиса ликвидности при предоставлении Киеву кредита.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ЕС не знает, как выплатить Киеву сразу два кредита, пишут СМИ
7 октября, 10:02
"Чиновники ЕЦБ заявили комиссии, что это невозможно... Внутренний анализ ЕЦБ показал, что предложение комиссии тождественно прямому финансированию правительств, поскольку центробанк будет покрывать финансовые обязательства стран-членов (которые, согласно плану Брюсселя, гарантируют совместное погашение кредита - ред.)", - говорится в публикации.
Отмечается, что подобное предоставление средств центральными банками запрещено договором о Евросоюзе.
"В ответ на позицию ЕЦБ комиссия начала работать над альтернативными предложениями о предоставлении временной ликвидности для обеспечения кредита в 140 миллиардов евро", - уточняет издание.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
08:00
 
В миреРоссияКиевУкраинаЕвропейский центральный банкЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
