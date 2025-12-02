Рейтинг@Mail.ru
Европейские компании, оставшиеся в России, никто не обижает, заявил Орешкин
02.12.2025
17:41 02.12.2025 (обновлено: 19:43 02.12.2025)
Европейские компании, оставшиеся в России, никто не обижает, заявил Орешкин
Европейские компании, оставшиеся в России, никто не обижает, заявил Орешкин

Орешкин заявил, что компании из Европы, оставшиеся в России продолжают работать

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". 2 декабря 2025
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На европейские компании, которые остались работать в России, никто не давит, они продолжают работать, если компании ведут нормальный бизнес, развиваются, реализуют проекты, то проблем нет, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Те компании, которые продолжают работать, на них никто в России не давит", - сказал он.
"Если компании ведут нормальный бизнес, развиваются, реализуют проекты, двигаются вперед, то проблем нет", - добавил Орешкин.
