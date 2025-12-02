Европейские компании, оставшиеся в России, никто не обижает, заявил Орешкин

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На европейские компании, которые остались работать в России, никто не давит, они продолжают работать, если компании ведут нормальный бизнес, развиваются, реализуют проекты, то проблем нет, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".