Еврокомиссия пытается убедить ЕЦБ в конфискации российских активов
16:26 02.12.2025 (обновлено: 22:20 02.12.2025)
Еврокомиссия пытается убедить ЕЦБ в конфискации российских активов
в мире
россия
киев
украина
евросоюз
еврокомиссия
европейский центральный банк
санкции в отношении россии
в мире, россия, киев, украина, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Киев, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Санкции в отношении России
Еврокомиссия пытается убедить ЕЦБ в конфискации российских активов

ЕК обсуждает с ЕЦБ новое предложения по кредиту Киеву под российские активы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает свое будущее предложение по кредиту Киеву под российские суверенные активы не только со странами ЕС, но и с финансовыми институтами, включая ЕЦБ, который ранее поддержал Бельгию и выступил категорически против такого шага.
"Мы поддерживаем связь не только с государствами-членами, но и с финансовыми институтами и, в частности, Европейским центральным банком. Таким образом, мы также обсуждаем с ЕЦБ исполнение наших международных обязательств", - сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
МИД Бельгии Максим Прево - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Кремле прокомментировали слова главы МИД Бельгии о российских активах
Вчера, 14:16
Как заявила накануне Пиньо, "обсуждение продолжается, и мы уверены, что можно найти приемлемое решение".
По ее словам, план включит, в том числе, механизм возвращения российскому Центробанку его активов.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Ограждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: полиция пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС в Брюсселе
Вчера, 13:17
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ЕС в предложении по кредиту Украине предусмотрит возврат российских активов
Вчера, 14:41
 
В миреРоссияКиевУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский центральный банкСанкции в отношении России
 
 
