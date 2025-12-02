Рейтинг@Mail.ru
Евродепутаты считают решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
16:20 02.12.2025
Евродепутаты считают решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
в мире
россия
украина
киев
euroclear
g7
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, euroclear, g7, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Euroclear, G7, Евросоюз, Санкции в отношении России
Евродепутаты считают решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
РИМ, 2 дек – РИА Новости. Отказ Европейского центрального банка в предоставлении Еврокомиссии ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ стал пощечиной главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, говорится в заявлении евродепутатов итальянского "Движения 5 звезд".
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Еврокомиссии (ЕК) в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ЕС в предложении по кредиту Украине предусмотрит возврат российских активов
Вчера, 14:41
"Решение ЕЦБ отказать Украине в юридическом и финансовом обеспечении кредита в размере 140 миллиардов евро с использованием российских активов в качестве залога является правильным как по сути, так и с точки зрения процедуры. (Глава ЕЦБ) Кристин Лагард напомнила Европейской комиссии, институту, который должен быть блюстителем договоров, как работают сами договоры. Настоящая пощечина Урсуле фон дер Ляйен", - говорится в заявлении оппозиционной силы, поступившем в РИА Новости.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Опрос показал, сколько европейцев считают, что ЕС много тратит на Украину
Вчера, 02:33
 
В миреРоссияУкраинаКиевEuroclearG7ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
