Евродепутаты считают решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен

РИМ, 2 дек – РИА Новости. Отказ Европейского центрального банка в предоставлении Еврокомиссии ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ стал пощечиной главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, говорится в заявлении евродепутатов итальянского "Движения 5 звезд".

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Еврокомиссии (ЕК) в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Решение ЕЦБ отказать Украине в юридическом и финансовом обеспечении кредита в размере 140 миллиардов евро с использованием российских активов в качестве залога является правильным как по сути, так и с точки зрения процедуры. (Глава ЕЦБ) Кристин Лагард напомнила Европейской комиссии, институту, который должен быть блюстителем договоров, как работают сами договоры. Настоящая пощечина Урсуле фон дер Ляйен", - говорится в заявлении оппозиционной силы, поступившем в РИА Новости.