ЕС выделит Армении 15 миллионов евро

БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз выделит Армении 15 миллионов евро на обучение разминированию и оборудование, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, финансирование будет также направлено на "выявление, анализ и реагирование на иностранное вмешательство".