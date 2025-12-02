https://ria.ru/20251202/es-2059251128.html
ЕС выделит Армении 15 миллионов евро
ЕС выделит Армении 15 миллионов евро - РИА Новости, 02.12.2025
ЕС выделит Армении 15 миллионов евро
Евросоюз выделит Армении 15 миллионов евро на обучение разминированию и оборудование, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 02.12.2025
ЕС выделит Армении 15 миллионов евро
