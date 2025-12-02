Рейтинг@Mail.ru
ЕС выделит Армении 15 миллионов евро - РИА Новости, 02.12.2025
15:48 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/es-2059251128.html
ЕС выделит Армении 15 миллионов евро
ЕС выделит Армении 15 миллионов евро - РИА Новости, 02.12.2025
ЕС выделит Армении 15 миллионов евро
Евросоюз выделит Армении 15 миллионов евро на обучение разминированию и оборудование, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:48:00+03:00
2025-12-02T15:48:00+03:00
в мире
армения
брюссель
кайя каллас
евросоюз
арарат мирзоян
армения
брюссель
в мире, армения, брюссель, кайя каллас, евросоюз, арарат мирзоян
В мире, Армения, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз, Арарат Мирзоян
ЕС выделит Армении 15 миллионов евро

ЕС выделит Армении 15 млн евро на реагирование на иностранное вмешательство

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Армении
Мужчина с флагом Армении - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Армении. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз выделит Армении 15 миллионов евро на обучение разминированию и оборудование, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Сегодня я рада объявить о выделении 15 миллионов евро на устойчивый мир и более устойчивую Армению. Эти средства пойдут на различные инициативы, включая обучение разминированию и оборудование, а также меры по укреплению доверия в регионе", - сказала Каллас на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
По ее словам, финансирование будет также направлено на "выявление, анализ и реагирование на иностранное вмешательство".
19 июля, 11:03
Запад не сможет обеспечить безопасность Армении, заявил Абрамян
19 июля, 11:03
 
В миреАрменияБрюссельКайя КалласЕвросоюзАрарат Мирзоян
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
