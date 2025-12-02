Рейтинг@Mail.ru
Предложение ЕК по активам России озвучат в среду, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/es-2059240225.html
Предложение ЕК по активам России озвучат в среду, сообщил источник
Предложение ЕК по активам России озвучат в среду, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2025
Предложение ЕК по активам России озвучат в среду, сообщил источник
Постоянные представители стран-членов Евросоюза уже на заседании в среду могут заслушать презентацию Еврокомиссии по ее законодательному предложению по кредиту... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:21:00+03:00
2025-12-02T15:21:00+03:00
киев
россия
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/37/1551843730_83:350:2946:1961_1920x0_80_0_0_3b6d2027976667c37e4f56a56a372700.jpg
https://ria.ru/20250830/aktivy-2038468478.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/37/1551843730_576:270:2831:1961_1920x0_80_0_0_f39ec67255e61829ba61630605eefa00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, еврокомиссия, в мире
Киев, Россия, Еврокомиссия, В мире
Предложение ЕК по активам России озвучат в среду, сообщил источник

РИА Новости: предложение ЕК по активам России озвучат в среду

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза уже на заседании в среду могут заслушать презентацию Еврокомиссии по ее законодательному предложению по кредиту Киеву под активы РФ, и первая подробная дискуссия может состояться уже в пятницу, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Все зависит от того, когда предложение Еврокомиссии поступит. Если оно поступит завтра, то постпреды могут заслушать презентацию завтра на своем заседании и провести дискуссию по существу позднее на этой неделе (на заседании в пятницу – ред.)", - сообщил во вторник собеседник агентства.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Каллас озвучила нюансы по возвращению замороженных российских активов
30 августа, 09:54
 
КиевРоссияЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала