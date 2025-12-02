https://ria.ru/20251202/es-2059240225.html
Предложение ЕК по активам России озвучат в среду, сообщил источник
Предложение ЕК по активам России озвучат в среду, сообщил источник
Постоянные представители стран-членов Евросоюза уже на заседании в среду могут заслушать презентацию Еврокомиссии по ее законодательному предложению по кредиту... РИА Новости, 02.12.2025
Предложение ЕК по активам России озвучат в среду, сообщил источник
