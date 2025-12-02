Рейтинг@Mail.ru
В дипслужбе ЕС не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках
15:15 02.12.2025 (обновлено: 16:32 02.12.2025)
В дипслужбе ЕС не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках
Официальные представители дипслужбы Евросоюза не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
В дипслужбе ЕС не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках

В ведомстве Каллас не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках

© AP Photo / Mark CarlsonОграждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2 декабря 2025
Ограждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Mark Carlson
Ограждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2 декабря 2025
БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Официальные представители дипслужбы Евросоюза не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник портал Euractiv сообщил, что обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС проходят в рамках расследования нецелевого использования средств. Пресс-служба федеральной полиции Бельгии отказалась подтвердить или опровергнуть РИА Новости эти сообщения.
Ни один из официальных представителей дипломатической службы ЕС, включая Анитту Хиппер и Анвара аль-Ануни, не отвечает на телефонные звонки на фоне сообщений о проведении обысков в офисах службы федеральной полицией Бельгии.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
