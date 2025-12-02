https://ria.ru/20251202/es-2059237479.html
В дипслужбе ЕС не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках
В дипслужбе ЕС не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках - РИА Новости, 02.12.2025
В дипслужбе ЕС не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках
Официальные представители дипслужбы Евросоюза не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:15:00+03:00
2025-12-02T15:15:00+03:00
2025-12-02T16:32:00+03:00
в мире
бельгия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059265674_0:1773:2016:2907_1920x0_80_0_0_57ce32ec9adc16b1e838b53add7f530b.jpg
https://ria.ru/20251201/ssha-2059000072.html
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059265674_0:1512:2016:3024_1920x0_80_0_0_2e3cde2159af41d92f9cb5abab3f9a8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, евросоюз
В мире, Бельгия, Евросоюз
В дипслужбе ЕС не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках
В ведомстве Каллас не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках