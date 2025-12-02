Прокуратура подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек.

Обыски проводила федеральная полиция Бельгии по запросу прокуратуры в нескольких зданиях Европейского колледжа в Брюгге и дипслужбы ЕС в Брюсселе, а также в домах подозреваемых, сообщила EPPO.

Прокуратура также подтвердила, что расследование касается проекта Дипломатической академии ЕС, в рамках которого молодые дипломаты из государств-членов проходят девятимесячную программу обучения. Реализация проекта по итогам тендерной процедуры была поручена Европейскому колледжу в Бельгии в 2021–2022 годах.

"Расследование сосредоточено на том, были ли Европейский колледж и/или его представители заранее проинформированы о критериях отбора участников тендерной процедуры и имели ли достаточные основания полагать, что им будет поручена реализация проекта, до официальной публикации Европейской службой внешних связей уведомления о тендере", - говорится в сообщении EPPO.