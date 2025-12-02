Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС
14:04 02.12.2025 (обновлено: 14:25 02.12.2025)
Прокуратура подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС
Прокуратура подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС
Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек. РИА Новости, 02.12.2025
в мире, брюссель, брюгге, бельгия, евросоюз, европейская внешнеполитическая служба
В мире, Брюссель, Брюгге, Бельгия, Евросоюз, Европейская внешнеполитическая служба
Прокуратура подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС

Прокуратура подтвердила проведение обысков в дипслужбе ЕС

Штаб-квартира дипломатической службы ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира дипломатической службы ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
CC BY-SA 4.0 / FrDr / EEAS Brussels
Штаб-квартира дипломатической службы ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек.
"Сегодня в Европейском колледже в Брюгге (Бельгия) и Европейской внешнеполитической службе в Брюсселе проводятся обыски в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой ЕС программой подготовки молодых дипломатов, которое проводит Европейская прокуратура (EPPO) в Брюсселе. Задержаны трое подозреваемых", - говорится в заявлении на сайте EPPO.
Обыски проводила федеральная полиция Бельгии по запросу прокуратуры в нескольких зданиях Европейского колледжа в Брюгге и дипслужбы ЕС в Брюсселе, а также в домах подозреваемых, сообщила EPPO.
Прокуратура также подтвердила, что расследование касается проекта Дипломатической академии ЕС, в рамках которого молодые дипломаты из государств-членов проходят девятимесячную программу обучения. Реализация проекта по итогам тендерной процедуры была поручена Европейскому колледжу в Бельгии в 2021–2022 годах.
"Расследование сосредоточено на том, были ли Европейский колледж и/или его представители заранее проинформированы о критериях отбора участников тендерной процедуры и имели ли достаточные основания полагать, что им будет поручена реализация проекта, до официальной публикации Европейской службой внешних связей уведомления о тендере", - говорится в сообщении EPPO.
Перед проведением обысков EPPO затребовала снятие иммунитета с нескольких подозреваемых, и их запрос был удовлетворен.
В миреБрюссельБрюггеБельгияЕвросоюзЕвропейская внешнеполитическая служба
 
 
