https://ria.ru/20251202/es-2059198418.html
Прокуратура подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС
Прокуратура подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС - РИА Новости, 02.12.2025
Прокуратура подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС
Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:04:00+03:00
2025-12-02T14:04:00+03:00
2025-12-02T14:25:00+03:00
в мире
брюссель
брюгге
бельгия
евросоюз
европейская внешнеполитическая служба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059188853_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_59d70a41238b967c51bede3c994ae2e1.jpg
https://ria.ru/20251117/germaniya-2055305993.html
https://ria.ru/20251130/evrosojuz-2058676942.html
брюссель
брюгге
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059188853_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_4fd4a4b9d3c66a84638a809fc42f0772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, брюгге, бельгия, евросоюз, европейская внешнеполитическая служба
В мире, Брюссель, Брюгге, Бельгия, Евросоюз, Европейская внешнеполитическая служба
Прокуратура подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС
Прокуратура подтвердила проведение обысков в дипслужбе ЕС
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек.
"Сегодня в Европейском колледже в Брюгге
(Бельгия
) и Европейской внешнеполитической службе
в Брюсселе
проводятся обыски в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой ЕС
программой подготовки молодых дипломатов, которое проводит Европейская прокуратура (EPPO) в Брюсселе. Задержаны трое подозреваемых", - говорится в заявлении на сайте
EPPO.
Обыски проводила федеральная полиция Бельгии по запросу прокуратуры в нескольких зданиях Европейского колледжа в Брюгге и дипслужбы ЕС в Брюсселе, а также в домах подозреваемых, сообщила EPPO.
Прокуратура также подтвердила, что расследование касается проекта Дипломатической академии ЕС, в рамках которого молодые дипломаты из государств-членов проходят девятимесячную программу обучения. Реализация проекта по итогам тендерной процедуры была поручена Европейскому колледжу в Бельгии в 2021–2022 годах.
"Расследование сосредоточено на том, были ли Европейский колледж и/или его представители заранее проинформированы о критериях отбора участников тендерной процедуры и имели ли достаточные основания полагать, что им будет поручена реализация проекта, до официальной публикации Европейской службой внешних связей уведомления о тендере", - говорится в сообщении EPPO.
Перед проведением обысков EPPO затребовала снятие иммунитета с нескольких подозреваемых, и их запрос был удовлетворен.