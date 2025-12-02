Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС отменит торговые льготы для стран, не принимающих обратно мигрантов - РИА Новости, 02.12.2025
04:39 02.12.2025
СМИ: ЕС отменит торговые льготы для стран, не принимающих обратно мигрантов
СМИ: ЕС отменит торговые льготы для стран, не принимающих обратно мигрантов - РИА Новости, 02.12.2025
СМИ: ЕС отменит торговые льготы для стран, не принимающих обратно мигрантов
Евросоюз намерен ограничивать торговые льготы развивающимся странам, которые отказываются принимать обратно мигрантов, которым запретили пребывание на... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
европа
евросоюз
politico
еврокомиссия
европа
в мире, европа, евросоюз, politico, еврокомиссия
В мире, Европа, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия
СМИ: ЕС отменит торговые льготы для стран, не принимающих обратно мигрантов

Politico: ЕС отменит торговые льготы для стран, не принимающих обратно мигрантов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз намерен ограничивать торговые льготы развивающимся странам, которые отказываются принимать обратно мигрантов, которым запретили пребывание на территории ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.
Отмечается, что попытки связать торговые меры с миграционной политикой предпринимаются на фоне значительных успехов крайне правых партий по всей Европе и призывов ужесточить меры по возвращению мигрантов.
Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи в Греции - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
СМИ: ЕС угрожает Греции прекращением финансирования из-за дел о мигрантах
10 апреля, 08:44
"Европейский союз одобрил предложение об ограничении торговых льгот для развивающихся стран, отказывающихся принимать обратно мигрантов, которым отказано в пребывании на территории блока", - говорится в материале издания.
По данным газеты, переговорщики из Совета ЕС, Европейского парламента и Европейской комиссии согласовали текст в понедельник.
В документе при этом говорится, что строгость в применении положения о возврате нелегальных мигрантов будет зависеть от уровня развития страны.
Накануне еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер заявил, что четверо из пяти нелегальных мигрантов, то есть примерно 80%, остаются на территории ЕС, несмотря на меры по их выдворению.
Европейская комиссия (ЕК) в марте выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальной миграцией, в числе инициатив - создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В ЕС предложили ужесточить методы борьбы с нелегальными мигрантами
11 марта, 17:17
 
