Опрос показал, сколько европейцев считают, что ЕС много тратит на Украину
02:33 02.12.2025 (обновлено: 06:03 02.12.2025)
Опрос показал, сколько европейцев считают, что ЕС много тратит на Украину
Около трети жителей Франции, Германии и Италии считают, что Евросоюз тратит слишком много на помощь Украине, следует из опроса компании YouGov. РИА Новости, 02.12.2025
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Около трети жителей Франции, Германии и Италии считают, что Евросоюз тратит слишком много на помощь Украине, следует из опроса компании YouGov.
Согласно опросу, 30% французов, 34% немцев и 27% итальянцев заявили, что объем поддержки, выделяемый ЕС Киеву, слишком большой. Кроме того, еще одна треть жителей этих стран считает, что ЕС тратит примерно столько, сколько нужно, а еще около 20% респондентов из каждой страны выразили мнение, что нынешнего объема поддержки недостаточно.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Эксперт рассказал о последствиях окончания конфликта на Украине для ЕС
01:10
01:10
С другой стороны, большинство британцев, поляков и испанцев полагают, что Брюссель тратит на помощь Киеву столько, сколько нужно.
Кроме того, согласно другому опросу YouGov, почти равное число итальянцев выступают за (39%) и против (38%) использования замороженных российских активов для помощи Украине. При этом во всех прочих странах, участвующих в опросе, подавляющее большинство поддерживает эту инициативу: 63% британцев, 57% поляков, 56% испанцев, 55% немцев и 47% французов.
Опрос был проведен с 7 по 27 ноября среди 2077 совершеннолетних британцев, 1014 французов, 1122 немцев, 1071 испанцев, 1033 итальянцев, 1013 поляков. Погрешность не приводится.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Несколько стран ЕС выступают против долга для Украины, заявила Каллас
Вчера, 18:54
Вчера, 18:54
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Макрон считает, что ЕС не должен поучать Украину в вопросе с коррупцией
Вчера, 21:25
Вчера, 21:25
 
В миреУкраинаРоссияКиевЕвросоюзЕврокомиссияНАТОСергей Лавров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
