Эксперт рассказал о последствиях окончания конфликта на Украине для ЕС

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европа сделала слишком большую ставку на противостояние с Россией и поддержку Киева, возможное прекращение конфликта создаст огромное количество вопросов внутри самой Европы, которой не удалось нанести поражение РФ, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Их ( Европы - ред.) позиция недопущения мира остается. Но дело тут не в Украине - им совершенно уже на Украину глубоко наплевать. Вопрос в их собственной устойчивости, потому что слишком большая ставка сделана на противостояние с Россией и поддержку Украины. Если конфликт прекратится, а Россия не потерпит поражения, то тогда возникает огромное количество вопросов внутри Евросоюза о том, что это было", - сказал Лукьянов в интервью газете " Аргументы и факты ".

Он подчеркнул, что у Европы нет политического, финансового и военного ресурса для поддержки Украины, она не сможет продолжать борьбу без США

"В США при (президенте США Дональде - ред.) Трампе поддержка Киева деградировала до простого тезиса: "Ничего личного, просто деньги". Хотите поддерживать? Вперед, но без нас. Оружие надо? Купите. А поскольку покупать-то не на что, Европа оказалась перед развилкой, когда потребности Украины увеличиваются, а возможности Европы сокращаются. Что делать, никто не знает. Поэтому в их объективных интересах затягивать конфликт как можно дольше, рассчитывая на какое-нибудь чудо", - заключил эксперт.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.