Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях окончания конфликта на Украине для ЕС - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 02.12.2025 (обновлено: 05:42 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/es-2059076116.html
Эксперт рассказал о последствиях окончания конфликта на Украине для ЕС
Эксперт рассказал о последствиях окончания конфликта на Украине для ЕС - РИА Новости, 02.12.2025
Эксперт рассказал о последствиях окончания конфликта на Украине для ЕС
Европа сделала слишком большую ставку на противостояние с Россией и поддержку Киева, возможное прекращение конфликта создаст огромное количество вопросов внутри РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:10:00+03:00
2025-12-02T05:42:00+03:00
россия
украина
сша
владимир путин
федор лукьянов
дмитрий песков
евросоюз
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
https://ria.ru/20251201/ukraina-2059042580.html
https://ria.ru/20251201/es-2058958860.html
https://ria.ru/20251201/es-2059021406.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир путин, федор лукьянов, дмитрий песков, евросоюз, международный дискуссионный клуб "валдай", совет национальной безопасности и обороны украины
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Федор Лукьянов, Дмитрий Песков, Евросоюз, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Совет национальной безопасности и обороны Украины
Эксперт рассказал о последствиях окончания конфликта на Украине для ЕС

Лукьянов: возможное окончание конфликта на Украине породит много вопросов в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европа сделала слишком большую ставку на противостояние с Россией и поддержку Киева, возможное прекращение конфликта создаст огромное количество вопросов внутри самой Европы, которой не удалось нанести поражение РФ, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
"Их (Европы - ред.) позиция недопущения мира остается. Но дело тут не в Украине - им совершенно уже на Украину глубоко наплевать. Вопрос в их собственной устойчивости, потому что слишком большая ставка сделана на противостояние с Россией и поддержку Украины. Если конфликт прекратится, а Россия не потерпит поражения, то тогда возникает огромное количество вопросов внутри Евросоюза о том, что это было", - сказал Лукьянов в интервью газете "Аргументы и факты".
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Макрон считает, что ЕС не должен поучать Украину в вопросе с коррупцией
Вчера, 21:25
Он подчеркнул, что у Европы нет политического, финансового и военного ресурса для поддержки Украины, она не сможет продолжать борьбу без США.
"В США при (президенте США Дональде - ред.) Трампе поддержка Киева деградировала до простого тезиса: "Ничего личного, просто деньги". Хотите поддерживать? Вперед, но без нас. Оружие надо? Купите. А поскольку покупать-то не на что, Европа оказалась перед развилкой, когда потребности Украины увеличиваются, а возможности Европы сокращаются. Что делать, никто не знает. Поэтому в их объективных интересах затягивать конфликт как можно дольше, рассчитывая на какое-нибудь чудо", - заключил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречу 2 декабря во второй половине дня, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Опрос показал, как европейцы относятся к вступлению Украины в ЕС и НАТО
Вчера, 15:57
В минувшее воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Несколько стран ЕС выступают против долга для Украины, заявила Каллас
Вчера, 18:54
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинФедор ЛукьяновДмитрий ПесковЕвросоюзМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Совет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала